Муцениеце рассказала о плюсах расставания с мужем

Несколько дней назад Агата Муцениеце подтвердила слухи о проблемах в браке с Павлом Прилучным. По ее словам, их отношения сейчас «на паузе». Стоит отметить, что в связи с этим артистка не стала хандрить и закрываться в себе.

Даже наоборот, в ее «Инстаграме» стали появляться откровенные фото. На одном из последних она позирует, танцуя на пилоне в ярком топе и ультра-коротких шортах. «Зато похудела!», — отметила актриса. Напомним, что в браке с Прилучным она родила двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию.