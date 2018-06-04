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Муцениеце рассказала о плюсах расставания с мужем
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Муцениеце рассказала о плюсах расставания с мужем 

WomanHit.ru 40 минут назад
Фото: Instagram
Несколько дней назад Агата Муцениеце подтвердила слухи о проблемах в браке с Павлом Прилучным. По ее словам, их отношения сейчас «на паузе». Стоит отметить, что в связи с этим артистка не стала хандрить и закрываться в себе.
Даже наоборот, в ее «Инстаграме» стали появляться откровенные фото. На одном из последних она позирует, танцуя на пилоне в ярком топе и ультра-коротких шортах. «Зато похудела!», — отметила актриса. Напомним, что в браке с Прилучным она родила двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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