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Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»
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Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра» 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
В Сочи состоялась церемония открытия 29-го кинофестиваля "Кинотавр". Среди звездных гостей мероприятия оказалась и актриса Екатерина Шпица, которая благодаря своему платью привлекла к себе все мужское внимание.
Знаменитости традиционно воспринимают красные дорожки самых разных кинофестивалей как прекрасную возможность показать себя во всей красе. В ход идут необычные фасоны платьев, вырезы в самых неожиданных местах и другие хитрости.
На этот раз настоящей сенсацией на открытии "Кинотавра" в Сочи стал внешний вид актрисы Екатерины Шпицы. Чтобы добиться этого ей не потребовалось прибегать к ухищрениям с платьем — для выхода на красную дорожку девушка выбрала кремовое платье в пол, состоящее из струящейся юбки и легкого топа. Однако все внимание оказалось сосредоточено на ней.
Разгадка этого феномена проста. Как предположили модные критики и простые зрители церемонии, актриса, кажется, или забыла или изначально не планировала прикрыть свою грудь бюстгальтером. Благодаря этому все могли наблюдать задорно торчащие сквозь тонкую ткань топа соски Екатерины Шпицы.
Несмотря на то, что мужская часть аудитории в большинстве своем осталась крайне довольна внешним видом актрисы, нашлись и те, кто раскритиковал ее выбор. "Платье Екатерины мне не по душе. Я бы не советовала надевать на звездную дорожку столь откровенный наряд", — цитирует сайт "Комсомольская правда" дизайнера Ксению Князеву. "Даже несмотря на то, что у Екатерины небольшая девичья грудь, наряд смотрится вызывающе", — добавила она.
"Мы уже привыкли, что каноны современной моды позволяют сочетание несочетаемого, но все же выходить на красную дорожку без белья недопустимо. Тем более, что Екатерина выбрала платье из шелка, которое анатомически подчеркивает все ее прелести". — заметила Ксения Князева. Кроме того, по мнению дизайнера, актрисе следовало бы выбрать для себя платье другого цвета, поскольку это сливается с тоном ее кожи и создает эффект полной наготы.
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