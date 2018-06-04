«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное

Поклонники такое смелое модное решение не оценили.

Прозрачные лосины на Кардашьян мы уже видели, а теперь модель решила пойти еще дальше, и вышла на улицу в абсолютно прозрачном целлофановом платье. Бюстгальтер она при этом сочла абсолютно лишней деталью гардероба.

Вопреки обыкновению, поклонники не оценили столь откровенный образ звезды реалити. Подписчики сравнили это платье с пищевой пленкой. А большинство сошлись на том, что выглядит такая одежда очень дешево. В общем, — решили они — лучше Ким не одеваться вообще: ее полностью обнаженные снимки смотрятся куда более соблазнительно.

@kimkardashian

Кстати, как ни странно, на этот раз Кардашьян оказалась не трендсеттером, а, можно сказать, скопировала чужую идею. Примерно месяц назад cкандальная модель Эмили Ратаковски показывала свое фото в «голом» плаще. Под прозрачным тренчем из ПВХ не было ничего, кроме ее роскошного тела. «Подглядывайте», — разрешила красотка в своем Instagram. А подписчики были только рады.

Да уж, не зря все звезды выучили: «голый» наряд — беспроигрышный способ привлечь к себе внимание. Разумеется, эта дорожка почти наверняка не приведет звезду на модный олимп и не обеспечит ей попадание в топ самых стильных, но она точно не позволит остаться в тени. Именно «голые» красотки чаще всего пополняют модные антирейтинги таблоидов, и, видимо, их эта история вполне устраивает.

Однако надо отдать должное стилистам звезд первого эшелона, порой им все-таки удается неплохо одеть своих подопечных, балансируя на тонкой грани между сексапильностью и грубой пошлостью. Мы выбрали примеры, которые явно удачнее целлофанового платья Кардашьян.