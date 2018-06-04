Боня уже не скрывает свою полноту

«Поправилась или беременна», — гадают поклонники.

Модель поделилась со своими фолловерами новым снимком, где она сидит за обеденным столом в лаконичном светлом платье. И на этом фото видно, что талия у нее практически исчезла. Фигура красавицы разочаровала фанатов.

@victoriabonya

Подписчики сразу же начали строить догадки. Одни сочли, что это просто неудачный ракурс. Другие — что Боня только что плотно поела, поэтому и животик появился. Третьи — что пора бы девушке перестать летать с одной тусовки на другую и возобновить походы в спортзал. Ведь раньше Виктория изо дня в день показывала фото со своих тренировок и давала фолловерам полезные советы по питанию и по упражнениям. Но уже с зимы она, похоже, забросила полезные привычки.

Разумеется, часть фанатов в очередной раз предположили, что Боня беременна. Ведь недавно Вика разоткровенничалась, что во время визита в Москву прошла обследование в центре планирования ребенка, и все тут же пришли к выводу, что звезда готовится к свадьбе с миллиардером Пьером Андюраном , с которым засветилась в Каннах, и ко второму материнству.

Как бы то ни было, фигура Бони действительно в последение месяцы стала гораздо более аппетитной. Когда звезда выложила фото с весеннего отдыха в обтягивающем платье, поклонники тут же подметили несколько складок на ткани на уровне талии… А недавно телеведущая решила в очередной раз показать платье, в котором она стала героиней светской хроники в Каннах. И оказалось, что вне краной дорожки, без тщательного позирования, наряд Викторию очень полнит.

Впрочем, кое-кто из фанатов посоветовал вспомнить, что фото в Instagram зачастую отличаются от того, что есть в реальности. И, возможно, то, что поклонники привыкли видеть в микроблоге Виктории — отчасти результат ретуши и фильтров.