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Климова позирует в бикини и обливает себя водой
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Климова позирует в бикини и обливает себя водой 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Мама четверых детей, актриса Екатерина Климова продолжает восхищать поклонников шикарной фигурой.
Екатерина Климова сейчас проводит время в Израиле и делится с фолловерами в Instaram горячими фото в бикини, на которых поливает себя водой и демонстрирует идеальное тело.
Конечно, такие кадры не могли оставить равнодушными поклонников актрисы. «Катя! Вы идеальная от макушки до пяточек! Шикарная и невероятная!», «Какая фигура!», «Тело к сезону готово», «Красотка!», «Хоть бы показали как тело поддерживать в таком состоянии))) Браво!)) И конечно же лейкопластырь на рот))», «Генетика))», «Катюша, какая красивая фигура, как ты это делаешь?», «Жарко», «Фигура супер», «Она точно ведьма и знает какой-то старинный секрет!», «Создал же Бог красоту!», «Амазонку надо играть срочно…», «Уважаю женщин, которые после четырёх родов остаются с фигурой девочки))», — пишут они в многочисленных комментариях.
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Женский форум3  Ещё 3 источника 
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