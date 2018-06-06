Климова позирует в бикини и обливает себя водой

Мама четверых детей, актриса Екатерина Климова продолжает восхищать поклонников шикарной фигурой.

Екатерина Климова сейчас проводит время в Израиле и делится с фолловерами в Instaram горячими фото в бикини, на которых поливает себя водой и демонстрирует идеальное тело.

Конечно, такие кадры не могли оставить равнодушными поклонников актрисы. «Катя! Вы идеальная от макушки до пяточек! Шикарная и невероятная!», «Какая фигура!», «Тело к сезону готово», «Красотка!», «Хоть бы показали как тело поддерживать в таком состоянии))) Браво!)) И конечно же лейкопластырь на рот))», «Генетика))», «Катюша, какая красивая фигура, как ты это делаешь?», «Жарко», «Фигура супер», «Она точно ведьма и знает какой-то старинный секрет!», «Создал же Бог красоту!», «Амазонку надо играть срочно…», «Уважаю женщин, которые после четырёх родов остаются с фигурой девочки))», — пишут они в многочисленных комментариях.