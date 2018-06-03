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«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь
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«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @volochkova_art
Известная балерина отдыхает на Кипре вместе со своей дочерью и отчитывается в Instagram.
Дочь Анастасии Волочковой — Ариадна — становится старше и все чаще и чаще появляется на фото и видео в Instagram вместе с мамой. Бесстрашная Анастасия опубликовала видео и показала своим подписчикам, как танцует "Лебедя" ее дочь.
"Боже, какой ужас!" — прозвучала оценка мамы за кадром. Но Ариша ничуть не расстроилась.
Но даже такое трогательное видео вызвало скандал в комментариях. Разгневанные подписчики осудили и маму, и ее дочь, на что сама Анастасия отреагировала в резкой форме, но верные поклонники ее поддержали, отметив, что нельзя писать гадости о ребенке.
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