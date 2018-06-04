«Стюардесса — работа для стройных»

Модель и телеведущая Алена Водонаева вновь высказалась на «неудобную» тему лишнего веса, раскритиковав пышнотелых бортпроводниц.

Алена Водонаева уже не раз открыто выражает неприязнь к людям с лишним весом, жестко их критикуя и призывая следить за собой.

На днях она решила высказать свое мнение о стюардессах одной из российских авиакомпаний и, как обычно, не стеснялась в выражениях, доказывая свою точку зрения.

«Зачем красивая фирменная оранжевая форма надевается на большие, неповоротливые тела (не стала писать более приемлемое слово для таких тел, я же — культурный человек), которые «плавают» между рядами. Еле-еле. Под треск фирменной оранжевой формы. Я сейчас, милые мои, не про эстетику (хотя это дико неэстетично, когда в проходе идет кто-то размером с борца сумо). Скажите, чем в случае аварийной ситуации мне посодействует женщина размера XL и больше? Как она мобильно и четко окажет необходимую помощь? Как она быстро прыгнет к аварийному выходу и выведет людей? Она скорее его перекроет и создаст страшные проблемы пассажирам. А это может стоить жизни! Почему этот перевес вообще поднимается на борт в качестве работника?» — возмутилась Алена в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Через некоторое время, увидев шквал негативных комментариев под этой записью, Водонаева сделала еще одну, в которой попыталась оправдаться за свой отзыв.