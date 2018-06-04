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Округлевшая Боня высказалась о беременности
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Округлевшая Боня высказалась о беременности 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. Звезда обратилась к поклонникам в соцсетях.
После того как месяц назад стало известно о романе Виктории с французским миллиардером Пьером Андюраном, поклонники начали замечать изменения во внешности звезды, мол, сильно поправилась, лицо стало круглее, увеличилась грудь. Почитатели принялись засыпать телеведущую вопросами о ее положении.
Видимо, Боня решила разом ответить всем любопытным и опубликовала в своем Instagram фото, на котором изображена в свободном бирюзовом платье из шифона. Под снимком звезда с юмором написала "Нет, я не беременна 😆".

Нет, я не беременна 😆😆

Публикация от  victoriabonya (@victoriabonya2)

Поклонники отметили в комментариях, что были бы только рады интересному положению Виктории. "А жаль, такой наикрасивейшей женщине нужно рожать много, оставлять свое ДНК, обидно что все не так😒 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "У нас другой вопрос, а почему не беременна?)))) Пора уже постить фото с ангелочками, а не фразы писать "я не беременна". Стыдно Бонечка должно быть, указ президента РФ не выполняете, демографическую ситуацию в России не улучшаете!", "жаль не беремена, такие как ты должны размножаться))) а всяких бузовых и бородурик стерилизовать с рождения надо", — писали поклонники.
Добавим, что ранее телеведущая говорила, что ее отношения с Андюраном можно назвать серьезными: "Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь — такого же возраста, как моя Анджелина". Также Виктория несколько раз отмечала в своих интервью, что мечтает стать мамой во второй раз. Более того, это стало одной из причин ее расставания с отцом первого ребенка — Алексом Смерфитом, который не хотел снова становиться папой.
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