Ещё
Рианна рассталась с бойфрендом-миллиардером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рианна рассталась с бойфрендом-миллиардером 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Рианну в последнее время часто критикуют за набранные лишние килограммы, но певица сейчас переживает непростое время и может себе позволить немного расслабиться: оказывается, недавно Рири рассталась со своим бойфрендом — миллиардером Хассаном Джамилем из Саудовской Аравии. По словам анонимного источника, именно певица выступила инициатором разрыва, потому что в последнее время "она устала от мужчин": "Им было хорошо вместе, но недавно они расстались. Он тяжело переживает разрыв, но такова природа Рианны — она сердцеедка и просто устала от этих отношений. Она вообще порой устает быть вместе с кем-то".
Напомним, Рири и наследник компании Toyota с состоянием в $1,5 миллиарда встречались больше года, до Хассана певица крутила роман с Дрейком, а он некоторое время был вместе с Наоми Кэмпбелл.
Harper’s Bazaar: последние новости
3 известные девушки, которые скрывали своих детей Это, пожалуй, самое голое платье Ким Кардашьян Топ-3 знаменитостей, которые очень скромно живут
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»54
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов141
Боня уже не скрывает свою полноту1
Что говорит о женщине форма ее груди23
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
01:23
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение