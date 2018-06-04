У Анастасии Квитко «скачут» импланты

Фото девушки в купальнике обеспокоило поклонников.

Хотя сама модель категорично отрицает любые хирургические вмешательства в свою внешность, уже даже эксперты неоднократно говорили, что такие формы явно даны девушке не от природы. Так что более, чем возможно, что к пластике (в том числе и груди) Анастасия все-таки прибегала. Ну, а посмотрев на очередной снимок, поклонники еще больше в этом убедились: ведь на огромной груди Квитко без труда можно было разглядеть странные «комки».

@anastasiya_kvitko

Некоторые стали подозревать, что это проблемы с грудными имплантами. Ведь многие звезды, которые в свое время делали операции, получили в итоге ассиметричный бюст. Подробнее о таких случаях мы писали здесь.

Ну, а часть подписчиков вновь высмеяла Настю за неумелый фотошоп. Ведь, если предположить, что пышнотелая звезда решила сделать свою грудь более округлой, то все встает на свои места: и неровная поверхность бюста, и странная тень на самом выпуклом месте, которой вроде бы и взяться неоткуда.

В пользу этого говорят и постоянные неудачные опыты Анастасии с фоторедакторами. А еще — фото, которые она никогда не выставит в свой Instagram, но которые благодаря папарацци все же расходятся по сети. Сравните, как Квитко выглядит в своем микроблоге и на случайных снимках.