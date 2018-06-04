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У Анастасии Квитко «скачут» импланты
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У Анастасии Квитко «скачут» импланты 

WDay.ru 13 минут назад
Фото: WDay.ru
Фото девушки в купальнике обеспокоило поклонников.
Хотя сама модель категорично отрицает любые хирургические вмешательства в свою внешность, уже даже эксперты неоднократно говорили, что такие формы явно даны девушке не от природы. Так что более, чем возможно, что к пластике (в том числе и груди) Анастасия все-таки прибегала. Ну, а посмотрев на очередной снимок, поклонники еще больше в этом убедились: ведь на огромной груди Квитко без труда можно было разглядеть странные «комки».
@anastasiya_kvitko
Некоторые стали подозревать, что это проблемы с грудными имплантами. Ведь многие звезды, которые в свое время делали операции, получили в итоге ассиметричный бюст. Подробнее о таких случаях мы писали здесь.
Ну, а часть подписчиков вновь высмеяла Настю за неумелый фотошоп. Ведь, если предположить, что пышнотелая звезда решила сделать свою грудь более округлой, то все встает на свои места: и неровная поверхность бюста, и странная тень на самом выпуклом месте, которой вроде бы и взяться неоткуда.
В пользу этого говорят и постоянные неудачные опыты Анастасии с фоторедакторами. А еще — фото, которые она никогда не выставит в свой Instagram, но которые благодаря папарацци все же расходятся по сети. Сравните, как Квитко выглядит в своем микроблоге и на случайных снимках.
При этом Анастасия весьма уверена в себе, и недостатков ничуть не стесняется. «Если говорить о фигуре, то Ким можно только мечтать о таких пышных формах. У меня спортивная фигура, подкачанные бедра, икры, очень красивая подкачанная попка, а что Ким? Вы прекрасно знаете, что она сделала со своей попой. Единственное, чем она меня превосходит на данный момент, — это более раскрученное имя, но меня это не так сильно волнует. Это вопрос времени. Когда обо мне узнает весь мир, про нее забудут», — заявляла Wday.ru Квитко.
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