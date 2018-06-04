Знаменитости, лишившие детей наследства

Дети голливудских знаменитостей получают больше других с самого рождения. Обеспеченные знаменитости делают всё, чтобы их отпрыски не знали бедности, получили только лучшее и вступили во взрослую жизнь без проблем. Но иногда селебрити по разным причинам оставляют детей без наследства.

1. Филип Сеймур Хоффман , американский актёр, режиссёр и продюсер, умер в 46 лет от передозировки наркотиков. По завещанию 34 миллиона долларов получила гражданская супруга Мими О’Доннелл, детям артист не оставил ни цента.

2. Джеки Чан решил, что деньги испортят его сына. Он дал парню возможность получить образование, но денег не дал, пояснив, что способные люди сами могут заработать, а те, у кого способностей нет, просто растрачивают оставленное.

3. Режиссёр, сценарист и продюсер Джордж Лукас уверен в необходимости качественного образования. Именно поэтому он отдаёт деньги в благотворительные фонды, поддерживающие образовательные проекты. А вот его четверым детям нужно зарабатывать на жизнь самостоятельно.

4. Том Круз — страстный приверженец сайентологии. Он лишил наследства детей, чтобы доверить средства религии.