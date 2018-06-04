5 любимых модных приемов Анджелины Джоли

Сегодня, 4 июня, Анджелине Джоли исполняется 43 года. В честь дня рождения звезды мы решили вспомнить пять главных составляющих ее стиля и взять модные идеи Энджи на заметку.

Комбо — красный и беж

Этот цветовой дуэт был опробован многими звездными модницами, но особенно пришелся по душе нашей имениннице: свои нейтральные образы в теплой бежевой палитре актриса дополняет вместительной сумкой насыщенного алого оттенка и яркой помадой — неудивительно, что все мужские взгляды прикованы только к ней.

Вечерние платья из бархата

Черный цвет всегда выручает Анджелину Джоли: она обожает total black в повседневной жизни и не представляет себя без него на красных дорожках. Еще более любимым сочетанием Энджи стали бархатные платья в черном исполнении — они благородно подчеркивают белизну кожи актрисы и особенно эффектно сочетаются с украшениями, усыпанными бриллиантами — классика золотого Голливуда.

Белый верх-темный низ

Свою любовь к черному цвету Джоли порой разбавляет "школьным" сочетанием белый верх-темный низ, но не забывает привнести в него толику сексуальности. Например, судя по образам нашей героини, темная юбка должна максимально облегать фигуру, а блузку лучше выбрать из полупрозрачного шелка, да еще и оставить расстегнутыми несколько верхних пуговиц. Особенно, если вы, как и Анджелина, находитесь в поиске своей второй половины.

Контрастные аксессуары

Всегда полезно подчеркнуть свою тонкую талию, и Анджелина частенько делает это при помощи контрастного ремня — например, надевает светлые платья или пальто и подбирает к ним широкий черный пояс. Выглядит при этом актриса, как статуэтка, отличный прием!

Строго, но сексуально

Ни для кого ни секрет, что Анджелина метит в политику и мечтает изменить мир к лучшему не только при помощи своих актерских и режиссерских проектов, но и в качестве успешного политического деятеля. Поэтому куда чаще мы видим звезду не в вечерних туалетах, а в строгих тренчах, наглухо закрытых платьях и широких брюках. Впрочем, слишком деловым стиль Джоли точно не назовешь: она прекрасно знает, что белый цвет освежает, и частенько выбирает одежду в светлых тонах. Кроме того, наша героиня даже на деловую встречу может "забыть" надеть нижнее белье под шифоновый топ или сделать броский макияж — вряд ли такие вольности могут помешать успешным переговорам.