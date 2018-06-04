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Новые фото дочки Газманова произвели фурор
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Новые фото дочки Газманова произвели фурор 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: Instagram
В минувшем декабре младшей наследнице Олега Газманова по имени Марианна исполнилось14 лет. На днях на ее личной странице «Инстаграма» и в микроблоге жены артиста появились кадры из новой фотосессии с участием девушки.
«Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. @mariannagazmanova Придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом», — подписала один из снимков Марина Газманова.
В комментриях пользователи выразили свой восторг и отметили, как быстро Марианна повзрослела, воплотив в себе лучшие черты своих родителей. Но нашлись и те, кто упрекнул авторов съемки за излишний акцент на сексуальности.
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