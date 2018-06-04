Новые фото дочки Газманова произвели фурор

В минувшем декабре младшей наследнице Олега Газманова по имени Марианна исполнилось14 лет. На днях на ее личной странице «Инстаграма» и в микроблоге жены артиста появились кадры из новой фотосессии с участием девушки.

«Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах , окутанная медным золотом и лазурной негой. @mariannagazmanova Придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом», — подписала один из снимков Марина Газманова

Публикация от Лисёнок 💞 (@mariannagazmanova) 31 Май 2018 в 9:35 PDT

В комментриях пользователи выразили свой восторг и отметили, как быстро Марианна повзрослела, воплотив в себе лучшие черты своих родителей. Но нашлись и те, кто упрекнул авторов съемки за излишний акцент на сексуальности.