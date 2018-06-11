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Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств
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Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств 

Рамблер 2 часа назад
Не теряйтесь, если встретите на просторах интернета кого-то из этих героев. Это вовсе не обман!
1/5  Как только блогер и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня рассталась со своим мужчиной миллионером Алексом Смерфитом, она отправилась путешествовать в Америку. А "для расширения круга знакомств" она установила специальное приложение, которое ей посоветовала подруга. Сама Боня прокомментировала это так: "Я за новые знакомства!".
Фото:
2/5  После развода певец Стас Пьеха превратился в завидного холостяка, но устроить личную жизнь ему пока не удалось. Он даже зарегистрировался на сайте знакомств, но только для легких приключений. "В интернете была голубоглазая красотка, а пришла совсем другая… На сайтах можно знакомиться ради секса, каких-то коротких приятных историй".
Фото:
3/5  Еще один знаменитый холостяк России - певец Алексей Воробьев. Он и сам знает, что у него слишком завышенные требования к избраннице, но ничего с этим поделать не может. Вместо этого он упорствует в поисках, даже зарегистрировался на сайте знакомств.
Фото:
4/5  Комик Тимур Батрутдинов давно числится на сайтах знакомств, кроме того, о том, что он в поиске своей второй половинки он часто заявляет в социальных сетях. В популярном приложении Tinder Батрутдинов числился почему-то как Егор и искал там "красивую, стройную, умную девушку с чувством юмора".
Фото:
5/5  Певица Виктория Дайнеко пока так и не устроила личную жизнь после развода. Неизвестно, грустит она по этому поводу или нет, однако ясно, что сидеть сложа руки девушка не собирается. Как только Дайнеко оформила развод, тут же обратилась к подписчикам в Instagram за помощью в выборе фото в приложение для знакомств Badoo.
Фото:
Знаменитости — обычные люди, и все они в один голос признаются, что устроить личную жизнь им очень непросто: напряженный рабочий график, ограниченный круг знакомств, предвзятое отношение "к звезде". При этом они вовсе не стесняются рассказывать о своих волнениях и делиться своими переживаниями на публику.
Кстати, из таких вот звездных откровений можно сделать один полезный вывод — у них у всех очень завышенные требования к спутникам и спутницам жизни, которым просто невозможно соответствовать.
Российские звезды в этой подборке в поисках второй половинки оказались на сайтах и приложениях знакомств и не стесняются об этом рассказывать: кто-то из них ищет настоящую любовь, а кто-то — легких отношений на одну ночь или просто флирта.
Женский форум1
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