Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств 

Знаменитости — обычные люди, и все они в один голос признаются, что устроить личную жизнь им очень непросто: напряженный рабочий график, ограниченный круг знакомств, предвзятое отношение "к звезде". При этом они вовсе не стесняются рассказывать о своих волнениях и делиться своими переживаниями на публику.
Кстати, из таких вот звездных откровений можно сделать один полезный вывод — у них у всех очень завышенные требования к спутникам и спутницам жизни, которым просто невозможно соответствовать.
Российские звезды в этой подборке в поисках второй половинки оказались на сайтах и приложениях знакомств и не стесняются об этом рассказывать: кто-то из них ищет настоящую любовь, а кто-то — легких отношений на одну ночь или просто флирта.