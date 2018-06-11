Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств 

1/5 Как только блогер и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня рассталась со своим мужчиной миллионером Алексом Смерфитом, она отправилась путешествовать в Америку. А "для расширения круга знакомств" она установила специальное приложение, которое ей посоветовала подруга. Сама Боня прокомментировала это так: "Я за новые знакомства!". Фото: @victoriabonya2

2/5 После развода певец Стас Пьеха превратился в завидного холостяка, но устроить личную жизнь ему пока не удалось. Он даже зарегистрировался на сайте знакомств, но только для легких приключений. "В интернете была голубоглазая красотка, а пришла совсем другая… На сайтах можно знакомиться ради секса, каких-то коротких приятных историй". Фото: @wolfieha

3/5 Еще один знаменитый холостяк России - певец Алексей Воробьев. Он и сам знает, что у него слишком завышенные требования к избраннице, но ничего с этим поделать не может. Вместо этого он упорствует в поисках, даже зарегистрировался на сайте знакомств. Фото: @mr.alexsparrow

4/5 Комик Тимур Батрутдинов давно числится на сайтах знакомств, кроме того, о том, что он в поиске своей второй половинки он часто заявляет в социальных сетях. В популярном приложении Tinder Батрутдинов числился почему-то как Егор и искал там "красивую, стройную, умную девушку с чувством юмора". Фото: @timurbatrutdinov