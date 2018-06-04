32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы

Самая яркая представительница голливудской фабрики грез довольно часто дразнит поклонников в Instagram пикантными фотографиями на отдыхе. И в этот раз не обошлось без ее прекрасных и упругих ягодиц в белом купальнике. Конечно, актриса может пользоваться бонусами свободной женщины и с азартом демонстрировать бывшим, что они потеряли.

Напомним, Эмбер и Джонни Депп расстались два года назад, а отношения с миллиардером Илоном Маском перешли в дружеское русло.

Актриса призналась, что тщательно следит за фигурой, однако блондинка не занимается изнуряющими тренировками в спортзале. Поклонники и завистники идеальной фигуры гадают, в чем же секрет стройности женщины.

@amberheard

В одном из интервью Эмбер призналась, что самое главное — мысли. Если девушка будет позитивно настроена, то она будет как будто светиться изнутри радостью и здоровьем. И такое состояние станет главной мотивацией для похода в спортзал. Также важно правильно питаться, однако не нужно себя строго ограничивать, иначе есть большая вероятность «сорваться» Актриса любит бегать, поэтому лишние калории ей точно не грозят. Женщина предпочитает сама себе готовить и не питаться в ресторанах.

Только так можно контролировать то, что ты ешь. Безусловно, залог прекрасного внешнего вида — уход за кожей лица. Артистка считает, что увлажняющие кремы должны быть в бьюти-арсенале каждой девушки.