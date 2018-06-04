Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука

Друзья режиссера Федора Бондарчука рассказали, почему он никак не женится на своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой . 50-летний режиссер и 29-летняя актриса начали встречаться в 2016 году, но до загса до сих по не дошли.

«Эти двое — безумцы, перфекционисты»

«Более гармоничной пары в моем окружении не было очень давно, — рассказал «СтарХиту» кинопродюсер Илья Бачурин . — Сейчас многим не хватает взаимопонимания и компромисса, у них же этого достаточно. Федя как человек мудрый не фокусирует внимание на мелочах, из-за которых часто и происходит раздрай».

Друзья пары уверены, что их союз просуществует очень долго, потому что они идеально дополняют друг друга.

«По мне, Федор помолодел, стал более энергичным, берется за смелые проекты, — поделился со «СтарХитом» актер Игнат Акрачков . — У него искреннее желание быть для нее всем! Эти двое — безумцы, перфекционисты. В работе у них есть общая черта — докопаться до сути, до конца. У Паулины с Федей все уже сложилось: в карьере дела идут хорошо, в любви тоже… Пусть живут долго и счастливо! Создадут вместе не одну картину, а может, даже детей. Верю в их пару».

Все еще женат

Светлане Бондарчук. Однако несмотря на то, что у пары в отношениях все прекрасно, узаконивать свои отношения они не спешат. Оказалось, что для этого есть весомая причина. Федор все еще женат на главном редакторе журнала Hello

По словам знакомых, Федор и Светлана не могут поделить совместно нажитое имущество.

«Им принадлежит просторная квартира на Мосфильмовской улице, — рассказали «СтарХиту» в окружении распавшейся семьи. — Плюс в наследство от отца ему достался дом на Рублевском шоссе. После разрыва она [Светлана] переехала из пригорода в «запасную» квартиру на Патриарших прудах, площадь которой составляет около трехсот квадратных метров. Также ей принадлежит тридцать процентов одного из столичных ресторанов Феди».

Кроме того, уже после заявления о разводе Светлана открыла бистро и фитнес-центр.

«Если удастся доказать, что супруги не ведут совместное хозяйство и новые проекты также открывали автономно, тогда они не являются совместно нажитым имуществом, — прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист. — Но обычно суды не заморачиваются и исходят из того, что, раз брак не расторгнут, делить придется все».

«Развод не оформляли, но вместе уже не были долгое время»

О своем разводе Федор и Светлана Бондарчук заявили весной 2016 года. «Мы расстались со Светланой не за месяц до начала моего нового романа, а за несколько лет. Развод не оформляли, но вместе уже не были долгое время. Никто меня из семьи не уводил. Со Светланой мы остались в хороших отношениях. Я считаю, что это правильно, когда люди не лгут себе и друг другу, а говорят прямо, что готовы к переменам», — комментировал ситуацию режиссер.

Пока Федор строит отношения с Паулиной. Светлана тоже не теряет времени даром и закрутила роман с фотографом Сергеем Табуновым, который младше ее на 12 лет.