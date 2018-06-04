Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука 

Друзья режиссера Федора Бондарчука рассказали, почему он никак не женится на своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. 50-летний режиссер и 29-летняя актриса начали встречаться в 2016 году, но до загса до сих по не дошли.
«Эти двое — безумцы, перфекционисты»
«Более гармоничной пары в моем окружении не было очень давно, — рассказал «СтарХиту» кинопродюсер Илья Бачурин. — Сейчас многим не хватает взаимопонимания и компромисса, у них же этого достаточно. Федя как человек мудрый не фокусирует внимание на мелочах, из-за которых часто и происходит раздрай».
Друзья пары уверены, что их союз просуществует очень долго, потому что они идеально дополняют друг друга.
«По мне, Федор помолодел, стал более энергичным, берется за смелые проекты, — поделился со «СтарХитом» актер Игнат Акрачков. — У него искреннее желание быть для нее всем! Эти двое — безумцы, перфекционисты. В работе у них есть общая черта — докопаться до сути, до конца. У Паулины с Федей все уже сложилось: в карьере дела идут хорошо, в любви тоже… Пусть живут долго и счастливо! Создадут вместе не одну картину, а может, даже детей. Верю в их пару».
Все еще женат
Однако несмотря на то, что у пары в отношениях все прекрасно, узаконивать свои отношения они не спешат. Оказалось, что для этого есть весомая причина. Федор все еще женат на главном редакторе журнала Hello Светлане Бондарчук.
По словам знакомых, Федор и Светлана не могут поделить совместно нажитое имущество.
«Им принадлежит просторная квартира на Мосфильмовской улице, — рассказали «СтарХиту» в окружении распавшейся семьи. — Плюс в наследство от отца ему достался дом на Рублевском шоссе. После разрыва она [Светлана] переехала из пригорода в «запасную» квартиру на Патриарших прудах, площадь которой составляет около трехсот квадратных метров. Также ей принадлежит тридцать процентов одного из столичных ресторанов Феди».
Кроме того, уже после заявления о разводе Светлана открыла бистро и фитнес-центр.
«Если удастся доказать, что супруги не ведут совместное хозяйство и новые проекты также открывали автономно, тогда они не являются совместно нажитым имуществом, — прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист. — Но обычно суды не заморачиваются и исходят из того, что, раз брак не расторгнут, делить придется все».
«Развод не оформляли, но вместе уже не были долгое время»
О своем разводе Федор и Светлана Бондарчук заявили весной 2016 года. «Мы расстались со Светланой не за месяц до начала моего нового романа, а за несколько лет. Развод не оформляли, но вместе уже не были долгое время. Никто меня из семьи не уводил. Со Светланой мы остались в хороших отношениях. Я считаю, что это правильно, когда люди не лгут себе и друг другу, а говорят прямо, что готовы к переменам», — комментировал ситуацию режиссер.
Пока Федор строит отношения с Паулиной. Светлана тоже не теряет времени даром и закрутила роман с фотографом Сергеем Табуновым, который младше ее на 12 лет.