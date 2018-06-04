Сати Казанова о йоге и отношениях с «Фабрикой»

Сати Казанова о йоге, замужестве с итальянцем и отношениях с «Фабрикой»

В прошедший четверг гостьей онлайн-шоу «ОК на связи!» стала популярная певица Сати Казанова . Артистка ответила на вопросы пользователей Одноклассников, рассказала о своем увлечении йогой, новом творчестве и отношениях с экс-коллегами по «Фабрике».

Про «Мураками»

Меня тянет в разные страны мира, и у меня даже есть этнический проект, который говорит об этом моем увлечении мультикультурностью. В поп-проекте песню «Мураками» написала не я. Это автор Наташа Павлова, у которой я вот уже четвертую песню приобретаю. Она мой автор. Вот у каждого артиста, у каждого певца есть всё-таки свой автор. Вот Наташа моя. И она вдохновилась, самое интересное, не Харуки Мураками , хотя она его обожает. Когда я эту песню послушала, я поняла, что при всей лёгкости эта песня очень глубокая и даже какая-то царапающая. И она мне сказала: «На пятом году жизни с супругом я поняла, что любовь — это огромная работа, что отношения — это тяжёлый, даже где-то кровавый труд». И это её вдохновило.

О писателе Мураками

Он интересен, мне нравятся такие а-ля депрессивные авторы, как Достоевский, которых можно прочесть и месяц находиться в задумчивом состоянии. И после Мураками тоже находишься в таком настроении меланхоличном. И его герои тоже, они такие отщепенцы. Я очень симпатизирую таким людям. Мы же часто ассоциируем себя с героем. Либо себя, либо кого-то, кого мы любим или хотели бы полюбить. Например, каждая девочка себе на рассказах Куприна или Тургенева рисовала свой образ и образ возлюбленного. Есть же выражение «ты герой не моего романа».

Про Японию

Она невероятна. Я несколько раз даже расплакалась от того, что меня тронула доброта и отзывчивость людей. В метро спрашиваешь: «А как проехать туда или сюда?». И они бросают всё, чем занимались, и бегут тебе помогать. Они выведут тебя из метро, два-три квартала с тобой пройдут и доведут до места. Вот такие они люди. Я пропустила свой рейс стыковочный из Токио.

Мой чемодан сняли, там же всё строго. Они так долго извинялись человек 5 ко мне подходило.

insideok.ru

Еще что интересно, я же там была с моим гуру. Это была полурабочая поездка, мы посещали многие храмы. И на одном мероприятии гуру захотел проверить их эмоции и начал петь мантру одну. А моя подруга, она японовед, говорит: «Нет, они ни за что не расплачутся. Европейские люди будут реветь уже на второй минуте, эти нет, никогда». На третьей минуте эти сдержанные японцы сидели и плакали, их плечики сотрясались, лица были каменные, а слёзы текли. Пожалуй, это самая загадочная страна и самая удивительная культура для меня, и она вызывает огромное восхищение.

Об отношениях с первым составом «Фабрики»

С девочками мы дружим. Саша, Ира — точно. И с новой девушкой, Александрой. А вот с Машей мы давно не виделись. У нее вообще самая загадочная судьба. Она же поменяла религию, поменяла судьбу, место жительства — все у нее изменилось. Я в последний раз ее видела лет 5-7 лет назад, я уж не помню. И меня все спрашивают: «Она же стала мусульманкой, и ты тоже мусульманка, ты должна про нее знать». Нет, я не знаю. Однажды был мусульманский праздник — Ночь предопределения, в конце месяца Рамадан есть такая очень особая ночь, она мне, помню, позвонила и говорит: «Давай пойдём в мечеть вместе».

Я говорю: «Я не помню, как молиться, как делать намаз». А она говорит: «Повторяй за мной». Я ответила: «Ладно». Мы с ней ходили в мечеть, я повторяла за ней.

«Звезды под гипнозом»

Мне было не страшно. Сначала я была очень напряжена и всей редакции сказала: «Друзья, вы меня так сразу не возьмете. Я сначала с ним пообщаюсь, а потом, когда смогу доверять, посмотрим». И я гипнотизеру сказала: «Я не гипнабельна». А он ответил: «Ты не гипнабельна ровно до тех пор, пока не начнешь доверять». Я спросила: «А как я смогу тебе доверять?». Пообщавшись с ним, я поняла, что это человек, достойный моего доверия. Это в первые минуты ясно, дальше уже проекции ума. Мы стали пробовать, снимали, наблюдали, редакция это все утверждала, не утверждала, это все в несколько этапов происходило, и я с моего согласия стала гипнабельной.

Изменила ли популярность

Мне трудно вспомнить себя до популярности, это было лет 17 назад. Я всегда была с короной. Когда корона становится официальной, тут уже ответственность. Когда ты ведешь себя, будучи звездой, как-то не так, может, из-за того, что ты не поспал или не поел, любой твой психоз так воспринимался, как будто ты зазвездился. Меня ставили на место мои родные, моя семья. Моя младшая сестра мне говорила: «Корону сняла». И это работало.

Про суперспособности

Я мечтаю иметь способность абсолютно контролировать свой ум, то, о чем я думаю то, как я думаю. Каждый из вас, когда сильно беспокоится, сильно чем-то расстроен, разве может это контролировать? «Я не могу перестать об этом думать!» — говорим мы. И представьте, какой кайф, какая сила, когда ты можешь контролировать то, о чем думаешь. А ведь закон Вселенной говорит: «То, о чем ты думаешь, тем ты становишься, и твоя жизнь становится этим». Про пессимистов и оптимистов вспомним все теперь анекдоты, умные фразы.

Йога

Мне китайские нравятся практики Цигун. Все, что касается баланса, потому что разбалансировки в жизни и так достаточно. Йогой занялась впервые в 2006-2007 году. Первые шаги были из любопытства. Прежде всего, меня направили туда — мой любимый на тот момент человек сказал, что это мне было бы полезно. А его мнение было настолько авторитетно для меня, что я сразу послушалась. Я пошла, и мне понравилось настолько, что даже первостепенный стимул и первостепенная мотивация доставить ему удовольствие моим шагом, трансформировалось.

insideok.ru

Я попробовала одну йогу, другую, кундалини-йогу, правда, не пробовала. Мне повезло, что я сильно не ушла в дебри относительно духовной части. Есть йога, которая занимается физическим аспектом, работает с телом. Йога, которая разбирается с умом через дыхание. Есть медитативные версии йоги, это высшая стадия — то, что работает с нашим тонким телом, с нашим умом, надсознанием. Я не блуждала в поисках, мне сразу досталось лучшее.

Сыроедение и веганство

Я не сыроед. Хотя летом классно есть только сырую пищу. Веганы — те люди, которые не едят молочных продуктов, яиц и даже мёд. Я вынужденно стала веганом из-за того, что у меня не усваивается молочная продукция.

Когда я стала заниматься йогой, мне кто-то из учителей подсказал, что от мяса тело само откажется. Я посчитала эту информацию абсолютно неправдивой, а потом прошел год, и я поняла, что уже месяцев девять не ела мясо вообще, потому что мне даже не хотелось. Я ела курицу, рыбу, но красное мясо нет.

Влог

Тоже эксперимент. Куда он приведет — бог знает. Не получится — мы оставим это дело. Было такое шоу «Окна», потом «Фабрика звезд», они доказывают, что людям всегда интереснее то, что за шторкой. Это не простое желание дать доступ к моей зашторочной жизни — есть много интересного, что я могу в таком формате рассказать, чем поделиться. Пока меня это куражит, и кто знает, что из этого выйдет.

Замужем за итальянцем

Это очень классно. Если бы кто-то два года назад мне сказал, что произойдет в моей жизни такое, я бы ответила: «Нееет». Мне итальянцы казались чересчур эмоциональными, болтливыми, потому что одно из первых впечатлений о нем: «Как же много он говорит. Когда он заткнется?». Это была свадьба его брата и моей подруги, мы познакомились на свадьбе. И он вышел говорить речь на сцену, а я на этой сцене пела. Я хоть пела, а он говорил. Как же долго он говорил. Я думала, это только на Кавказе у нас столько времени говорят эти тосты. Я еще кому-то сказала: «Не дай Бог выйти замуж за итальянца».

Про свадьбы

У нас было четыре свадьбы. Мне кажется, мне на роду было написано четыре раза выйти замуж. В Москве в ЗАГСе номер 4 мы расписались. В 9.20 утра, в кедах. Еще была ведическая свадьба, она была главная. У нас один учитель, он нас благословлял. И была б моя воля, мы бы прошлись по всем ритуалам. Мы выяснили, что для того, чтобы никах сделать мусульманский, ему нужно от католичества своего отречься. А я не хотела его к этому принуждать. И мне для венчания в католической церкви нужно было отречься от мусульманства. А ведическая церемония никого ни к кому не принуждает.

О песне «Мама»

Надо было видеть влог моего мужа на тему этого клипа — он снимал момент, когда я подбегаю к маме и ее обнимаю, а в самом-самом конце подходит муж и нас обеих обнимает. Он явился завершающим звеном всего этого. Я хотела снять такую историю, в которой каждый человек услышал бы что-то свое — свою историю, боль, потому что мы все отпочковываемся от мамы, что дается всегда непросто и маме, и ребенку. Взросление с подросткового периода, когда мы просим маму отстать, и до момента, когда мы сами становимся взрослыми, и происходит возврат к маме с просьбой простить. И мне хотелось именно это возвращение к маме показать.

Читайте также: