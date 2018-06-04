Меган Маркл в варианте плюс-сайз

С тех пор, как было объявлено о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл, мир как будто сошел с ума. Разговоры вокруг этой пары не утихали многие месяцы. А невесту принца не обсудил, кажется, только ленивый.

История Меган — настоящая история Золушки, которая нашла своего принца. Наверно, поэтому многие девушки внезапно захотели быть похожей на нее. Подмечали все: от макияжа до одежды, в которой невеста принца выходила в свет. Пытались копировать…

А вот американской модели плюс-сайз Эрике Лорен даже делать ничего не пришлось: природа все сделала за нее.

Эрика говорит, что о сходстве с Меган ей говорили довольно давно, но именно известие о свадьбе принца подогрели интерес к ее персоне.

Подписчики Лорен в соцсетях наперебой уверяли, что девушка — просто близнец невесты принца! Эрика и сама не отрицает внешнего сходства с герцогиней Сассекской. Модель отмечает, что для нее это большой комплимент: