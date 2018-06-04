Ещё
Меган Маркл в варианте плюс-сайз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меган Маркл в варианте плюс-сайз 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
С тех пор, как было объявлено о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл, мир как будто сошел с ума. Разговоры вокруг этой пары не утихали многие месяцы. А невесту принца не обсудил, кажется, только ленивый.
История Меган — настоящая история Золушки, которая нашла своего принца. Наверно, поэтому многие девушки внезапно захотели быть похожей на нее. Подмечали все: от макияжа до одежды, в которой невеста принца выходила в свет. Пытались копировать…
А вот американской модели плюс-сайз Эрике Лорен даже делать ничего не пришлось: природа все сделала за нее.
Эрика говорит, что о сходстве с Меган ей говорили довольно давно, но именно известие о свадьбе принца подогрели интерес к ее персоне.
Подписчики Лорен в соцсетях наперебой уверяли, что девушка — просто близнец невесты принца! Эрика и сама не отрицает внешнего сходства с герцогиней Сассекской. Модель отмечает, что для нее это большой комплимент:
«Мне очень нравится Меган, поэтому я весьма польщена тем, что многие видят сходство между нами. Кроме того, как и она, я тоже метиска. Кстати, я видела детские фотографии Меган и была удивлена, что и в детстве мы были чрезвычайно похожи».
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»112
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой21
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»36
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Боня уже не скрывает свою полноту13
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение