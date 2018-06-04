Меган Маркл в варианте плюс-сайз 

С тех пор, как было объявлено о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл, мир как будто сошел с ума. Разговоры вокруг этой пары не утихали многие месяцы. А невесту принца не обсудил, кажется, только ленивый.
История Меган — настоящая история Золушки, которая нашла своего принца. Наверно, поэтому многие девушки внезапно захотели быть похожей на нее. Подмечали все: от макияжа до одежды, в которой невеста принца выходила в свет. Пытались копировать…
А вот американской модели плюс-сайз Эрике Лорен даже делать ничего не пришлось: природа все сделала за нее.
Эрика говорит, что о сходстве с Меган ей говорили довольно давно, но именно известие о свадьбе принца подогрели интерес к ее персоне.
#newwork #rebdolls 📸😘🙏🏼Whatever you've been saying you neeeed to do…let's do it this week already! 💪🏽Happy Monday y'all ❤️.. @rebdolls @bicoastalmgmt 💄 @micheleclarkhmua 📸 @kqiix 👗 @griselangel.. #Repost from @rebdolls — Not your typical type of mama. 😏 Link On Bio To Shop New Arrivals. #mamacita #curves.. #celebratemysize #plusmodel #modelmonday #bicoastalmodel #bicoastalmgmt
Подписчики Лорен в соцсетях наперебой уверяли, что девушка — просто близнец невесты принца! Эрика и сама не отрицает внешнего сходства с герцогиней Сассекской. Модель отмечает, что для нее это большой комплимент:
«Мне очень нравится Меган, поэтому я весьма польщена тем, что многие видят сходство между нами. Кроме того, как и она, я тоже метиска. Кстати, я видела детские фотографии Меган и была удивлена, что и в детстве мы были чрезвычайно похожи».