Лобода готовится выйти из декрета как можно скорее

24 мая Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Певица родила дочку, имя которой пока неизвестно поклонникам. Зато она уже показала фанатам первое фото новорожденной малышки. И вернулась к активной жизни и спортивным нагрузкам. Светлана Лобода продемонстрировала фолловерам, как пытается освоить весьма опасный вид спорта — скейт. А руководит Светланой старшая дочь Ева! 7-летняя девочка страхует маму, если та чувствует, что теряет равновесие.

Ева, держи маму 🤦‍♀️😂😂😉 Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 1 Июн 2018 в 11:02 PDT

Напомним, Светлана Лобода вместе с дочерьми и своей мамой находится в Лос-Анджелесе. Здесь в дорогой клинике появился на свет ее второй ребенок. По сообщениям инсайдеров, на родах присутствовали девять специалистов. Совсем скоро пользователи увидят молодую маму в Москве — 8 июня певица должна прилететь на церемонию награждения музыкального телеканала. Поклонники не сомневаются, что Лобода поразит всех стройной фигурой, несмотря на экстремально короткий срок после рождения ребенка. Также фанатам не терпится увидеть наряд, который Светлана выберет для первого появления перед публикой после родов. А тем временем Мария Кожевникова феноменально похудела на 27 килограммов после родов.