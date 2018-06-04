Звезда Playboy показала, какой была до операций

24-летняя австралийская красавица Сара Харрис ненавидела себя.

Девушка рассказала, что природа не одарила ее модельной фигурой. Однако мир глянца смог навязать присловутые стандарты. Сара пыталась любыми способами стать такой же, как модели-худышки. Спустя время девушка не выдержала и призналась, что пострадала от беспощадной модельной индустрии.

Когда Харрис активно работала, то сидела на строжайших диетах: «Постоянно пропускала приемы пищи, не ела углеводы. Если съедала вредную пищу, то бежала избавляться от нее. Доходило даже до того, что организм не выдерживал и заболевал».

После того, как встретила своего бойфренда Джоша, девушка изменила свое отношение к еде. Она перестала устраивать голодовки. Мужчина помог возлюбленной вернуться к нормальной жизни и поверить в то, что она будет желанной в любом теле.

@iamsarahharris

Спустя время поклонники заметили, что звезда начинает набирать в весе, а завистники до сих пор не оставляют в покое ее Instagram и пишут «жирная». При этом девушка не стесняется выкладывать фото со своей «новой» фигурой. Она открыто говорит, что чувствует себя сейчас намного счастливее, чем прежде. Все проблемы, по ее словам, в голове.

Также несколько лет назад Харрис пережила настоящую трагедию. Она решила увеличить грудь, при этом чтобы бюст смотрелся естественно. Хирург не пожалел силикона и наградил Сару пятым размером. Однако у звезды и мысли не возникало, что, казалось бы, простая операция может обернуться настоящей трагедией. Огромная грудь начала доставлять девушке неудобства. Она хотела как можно скорее вернуться к третьему размеру. К слову, модель никогда не думала о маммоплатике. Она вставила ненависные импланты, потому что вес постоянно скакал: то худела, то снова набирала килограммы. Из-за такой нестабильности кожа теряла свою упругость, что сильно огорчало девушку. Потом ее стали беспокоить боли, и врачи обнаружили опухоль. Тогда пришлось сделать экстренную операцию, иначе бы опухоль переросла в злокачественную. На стройном теле Сары бюст выглядел непропорционально и ассиметрично. Девушка чуть ли каждый день писала в своем микроблоге о том, что грудь испортила всю ее жизнь. Ведь многочисленные модельные агенства отказались от ее услуг. Но звезда не опустила руки и все-таки снова доверилась хиругам, которые сделали грудь ее мечты.