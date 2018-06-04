Ужасающие фото звезд до и после пластики

В нашей галерее — знаменитости, который решились на пластику и пожалели.

Погоня за вечной молодостью и красотой часто оборачивается большими проблемами. Желая улучшить и исправить то, что дано природой, некоторые звезды так увлеклись, что потеряли и то, что имели.

Памела Андерсон

Звезда сериала "Спасатели Малибу" сейчас уже совсем не та Пэм, которую так страстно любили фанаты. Пластика вернула ей молодость, но лицо стало другим. Поклонники просят актрису остановиться.

Присцилла Пресли

Первая и единственная жена короля американского рок-н-ролла Элвиса Пресли — Присцилла — после неудачной пластики стала совершенной неузнаваемой.

Шер

Американская поп-дива армянского происхождения никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластических хирургов. Начала она с исправления носа, а дальше — больше. Некотрые эксперты полагают, что по числу операций Шер уже догнала и перегнала короля поп-музыки Майкла Джексона

Кортни Лав

Как и Шер, певица и актриса Кортни Лав начала с ринопластики, затем были множество других операций — увеличение губ, груди, подтяжка лица — которые меняли внешность звезды. Кортни жалеет о перенесенных операциях и постепенно восстанавливает былую красоту.

Долли Партон

Популярная американская кантри-певица считает, что путь к славе она "проложила" грудью. Долли Партон неоднократно меняла импланты, пока не остановилась на восьмом размере. А кроме того Певица сделала пластику подбородка, подтяжку лица, шеи и даже ягодиц.

Лара Флин Бойл

Звезде "Твин Пикса" не повезло, она с 32 лет начала делать пластические операции, и в какой-то момент что-то пошло не так. Лара Флин Бойл потеряла свою былую красоту, а ведь ей всего 47.

Ким Новак

Одна из любимых актрис Альфреда Хичкока под нож хирурга легла в преклонном возрасте. Результат получился удручающим. Лицо Ким Новак стало похоже на застывшую маску.

Дженис Дикинсон

Модель, которая появилась на обложке Vogue 37 раз, открыто заявляет, что пластические операции являются для нее допингом, как и секс. Сейчас Дженис Дикинсон завершила карьеру модели, и работает агентом. А от красоты остались только воспоминания.