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Платье Собчак расстроило почитателей
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Платье Собчак расстроило почитателей 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: @xenia_sobchak
Журналист и телеведущая Ксения Собчак пришла на мероприятие в честь «Кинотавра» в образе, который явно не занял у нее долгих часов подготовки. Платье, похожее на сугубо пляжный сарафан, распущенные волосы и простой макияж — все это превратило светскую львицу в простую отдыхающую на курорте.
Российский политик, телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак неизменно приковывает взгляды обывателей каждым своим выходом в свет. Ее продуманные дизайнерские образы зачастую вызывают целую гамму эмоций у поклонников, которые то возводят ее в иконы стиля, то диву даются, признавая, что иногда даже Ксения становится жертвой моды. Однако на этот раз Собчак показала наряд, который резко контрастировал с ее привычным гардеробом гламурной светской львицы.
Ксения пришла на бранч журнала Hello!, организованный Светланой Бондарчук в честь «Кинотавра». И если ее появление на открытии кинофестиваля восхитило обывателей, то наряд, подобранный для светского бранча, удивил своей простотой и кроем. Легкий сарафан на бретельках не только не сел на телеведущую в области груди, выставив в нелепом свете ее женские достоинства, но и смутил своей отделкой подола. В результате выбор Ксении Анатольевны вызвал немало насмешек со стороны публики сети, ведь в то время как многие звезды серьезно подошли к созданию своего образа, Ксения пришла на бранч как будто прямиком с пляжа.
«У Собчак сугубо пляжный сарафанчик, я, конечно, все понимаю, но можно было бы и приодеться» «Ксения Анатольевна за время предвыборной гонки где-то растеряла если не стиль, то чувство, куда что надевать можно» «У моей мамы такое же зеленое платье, она ходит в нём на пляж» «Белье прям просится, чтобы не так там всё свободно болталось. А то лиф платья скучает в одиночестве» «Собчак как будто платье в палатке у пляжа приобрела. Так дёшево смотрятся эти верёвочки внизу» «Ксения, ну зачем? Вернитесь лучше к Ульяниным платьям, не надо вот это вот все» «Какой недоброжелатель внушил Собчак надеть это платье? Там снизу что, лапша?» «Собчак вроде обычно ничего так выглядит, но в этот раз как будто специально хочет быть ближе к народу»
Впрочем, Ксения не смущается носить не только вечерние наряды, но и простую удобные туалеты, уверяя, что не одежда красит человека. Как-то Собчак призналась поклонникам, что своего мужа она встретила в самом непрезентабельном виде, однако это не помешало ему полюбить ее.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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