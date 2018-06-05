Целлюлит и фотошоп: звезды, опозорившиеся на пляже

Некоторые убеждены, что камера прибавляет пару-тройку килограммов, поэтому выглядеть хорошо на телеэкране под светом софитов непросто. Спорный вопрос. Многим знаменитостям с не самыми идеальными фигурами это удается. А вот что действительно сложно — сохранять привлекательность на пляже. И кое-то из отечественных селебрити уже успел это подтвердить.

Елена Кондулайнен

На фотосессию в стиле Афродиты отважилась не так давно «секс символ СССР» Елена Кондулайнен. 60-летняя актриса запечатлелась почти обнаженной с распущенными волосами на пляже в Греции.

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Как это часто бывает, злые таблоиды и внимательные поклонники смелый шаг не оценили и закидали актрису критикой.

Фанаты Елены Ивановны посоветовали подумать о приличии, так как «нельзя уже в таком возрасте булками перед камерой трясти… Да и нечем там давно уже трясти».

«Решила перещеголять Волочкову, но мозги то нужно включать на старости лет, титьки сделала, волосы нарастила, рожу натянула. И думает красавица, не позорьтесь», — прокомментировали фото неравнодушные наблюдатели.

Надежда Бабкина

Если женщина набирает вес, то старается это скрывать. Скажем, корректировать недостатки одеждой или хотя бы не появляться в купальнике до лучших времен. Это обычно, но бывают исключения. Например — певица и депутат Надежда Бабкина.

Последнее время 68-летняя артистка стала прибавлять в весе, за что ее принялись от души критиковать подписчики в Instagram.

По-хорошему, Надежде Георгиевне следовало притормозить с новыми фото. Но не тут-то было. Певица не только не пожелала обождать с фотосессиями, пока вес придет в норму, но даже не постеснялась устроить пляжную фотосессию.

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На снимки в купальнике публика Instagram отреагировала агрессивно. Подписчики принялись стыдить Надежду Георгиевну за излишнюю раскрепощенность и прибавку в весе. А в конце призвали срочно худеть.

Татьяна Васильева

А вот 71-летнюю Татьяну Васильеву за фотографию в раздельном купальнике на пляже в США — там, где снималась лента «В джазе только девушки» — в Сети похвалили. Поклонники даже поинтересовались, что актриса делает для такого пресса.

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Впрочем, нашлись и те, кому снимок не понравился. Причина — негоже в таком возрасте показывать столько неприкрытого тела.

Виктория Боня

В Instagram 38-летней модели и бывшей участницы «Дома 2» Виктории Бони с каждой фотографии смотрит девушка с идеальной фигурой.

А недавно папарацци заставили подписчиков блондинки усомниться в честности снимков из блога, опубликовав необработанные фото модели с пляжа. На них, как сразу же бросились обсуждать таблоиды, ноги девушки «покрыты целлюлитом».

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Сама модель поначалу предпочла не реагировать на критику. Впрочем, через какое-то время все же написала, что папарацци «подфотошопили снимки» для привлечения внимания.

Что до подписчиков, их мнения разделились. Одни расстроились, что девушка злоупотребляет фоторедакторами, другие усомнились в реальности фото, предположив, что коварные папарацци специально испортили фигуру Вики, нарисовав целлюлит.

Анна Семенович

К пляжным фото Анны Семенович в бикини у подписчиков Instagram претензий не нашлось. За исключением того, что некоторые заподозрили снимки в чрезмерной обработке в фотошопе. Кстати, однажды Семенович уже попадалась на обмане такого рода.

Зато более одетые морские фото Анны спровоцировали критику. Например, снимок в гидрокостюме собрал язвительные комментарии о несовершенствах фигуры и опять же большой любви к фоторедакторам.

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«Маленькая, толстенькая с короткими ножками. А когда в Москве выкладывает ну прямо высокая, худенькая блондинка! Фотошоп творит чудеса», — прокомментировали подписчики.

Нюша

Не увернулась от едких комментариев и певица Нюша. Девушка опубликовала «загорелое» фото с пляжа без следов фотошопа, но и тут не угодила фанам.

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Артистке тут же указали на прибавку в весе. Впрочем, некоторые поклонники не поленились оправдать фигуру своей любимицы, напомнив, что певица может быть беременна.

Ольга Бузова

И еще одна жертва злых языков.

Противоположную реакцию вызвали последние пляжные фото Ольги Бузовой. В лишнем весе девушку обвинить не смогли, зато указали на торчащие ребра и отсутствие груди.

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«Бабки есть… а сисек нет…».

«Вроде денег много, а выглядит, как будто жрать нечего…».

Одно дело, когда тебя критикуют пару раз в год за неудачный выход на пляже. И совсем другое, когда подобное происходит постоянно. А главное почему? Из-за большой любви к откровенным снимкам.