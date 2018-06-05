Больше тела: пышка Грэм потолстела в два раза

Самая знаменитая плюс-сайз модель поправилась еще больше.

Эшли Грэм гордится своей фигурой, которая принесла ей мировую славу и многомилионные контракты с модными брендами. Причем, толстушкой ее было назвать, в общем-то и нельзя — скорее, девушка с формами. Но теперь, кажется, ситуация изменилась — и не в лучшую сторону. На церемонии награждения CFDA Fashion Awards, где собрались все известные модели, она просто поразила своими формами.

Кажется, Эшли вдвое увеличилась в размерах. А ее раньше округлые бедра сейчас смотрятся квадратными. Неровности на них проступают даже под платьем. Впрочем, может быть, именно платье всему виной?

Ведь если раньше Грэм предпочитала черный цвет, который, как известно, стройнит, то сейчас выбрала наряд телесного цвета из очень тонкой ткани. И не стала отвлекать внимание от своих недостатков ни украшениями, ни яркими аксессуарами. Даже декольте, в отличие от ее обычных образов, смотрелось вполне прилично. Особенно пухленькой Эшли казалась на фоне других звездных красоток.

Кстати, недавно Эшли поделилась со своими подписчиками еще одним неудачным снимком. Помимо того, что у девушки была видна жировая складка, так еще и на ногах огромное количество целлюлита.

Да уж, глядя на Эшли, сложно сказать, что она постоянно занимается спортом. А между тем, это действительно так! Грэм приседает с грифом и добавляет на него по 20 кг, чтобы ее ягодицы были более упругими, но модели это не помогает быть в форме.

Интересно, будет ли она теперь прикладывать еще больше усилий, чтобы все-таки поддержать себя в прежней, более соблазнительной форме? Или пойдет по стопам другой известной плюс-сайз-модели, Тэсс Холлидей, которая сейчас весит уже 155 килограммов?