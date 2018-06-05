Изнемогающая Валерия попросила помощи

Певица Валерия опубликовала фотографию, где запечатлена на руках у своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина . Популярная исполнительница призналась, что у нее устали ноги от шпилек, на которых провела весь день.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала несколько фотографий, сделанных в Монако.

"Жизнь полна сюрпризов и контрастов. Еще в полночь были в с. Дербетовка Апанасенковского района Ставропольского края, где я пела для гостей традиционного благотворительного детского фестиваля "Радуга", а проснулась уже в Монте-Карло. Жизнь прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях",

— отметила Валерия.

Артистка вместе с супругом Иосифом Пригожиным посетила балетный спектакль Бориса Эйфмана "Чайковский. Pro et contra". Певица осталась в полном восторге от постановки. "Борис Эйфман — абсолютный гений", — высказала мнение популярная исполнительница. Для выхода в свет Валерия выбрала нежного розового цвета платье в пол на тонких бретелях, которое дополнила фантазийным ожерельем в виде паутины с пауком и серым кардиганом из тончайшей шерсти.

Однако под конец вечера силы Валерии оказались на исходе. В какой-то момент изнемогающая артистка даже оказалась на руках заботливого супруга.

Отметим. что в путешествии Валерию и Иосифа сопровождал старший сын артистки Артемий.

"Семейное селфи на память. Как ценны минуты, проведенные вместе! Нет ничего в мире дороже",

— призналась известная певица.