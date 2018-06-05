Ещё
Изнемогающая Валерия попросила помощи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Изнемогающая Валерия попросила помощи 

Дни.ру 5 часов назад
Певица Валерия опубликовала фотографию, где запечатлена на руках у своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Популярная исполнительница призналась, что у нее устали ноги от шпилек, на которых провела весь день.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала несколько фотографий, сделанных в Монако.
"Жизнь полна сюрпризов и контрастов. Еще в полночь были в с. Дербетовка Апанасенковского района Ставропольского края, где я пела для гостей традиционного благотворительного детского фестиваля "Радуга", а проснулась уже в Монте-Карло. Жизнь прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях",
— отметила Валерия.
Артистка вместе с супругом Иосифом Пригожиным посетила балетный спектакль Бориса Эйфмана "Чайковский. Pro et contra". Певица осталась в полном восторге от постановки. "Борис Эйфман — абсолютный гений", — высказала мнение популярная исполнительница. Для выхода в свет Валерия выбрала нежного розового цвета платье в пол на тонких бретелях, которое дополнила фантазийным ожерельем в виде паутины с пауком и серым кардиганом из тончайшей шерсти.
Однако под конец вечера силы Валерии оказались на исходе. В какой-то момент изнемогающая артистка даже оказалась на руках заботливого супруга.
Отметим. что в путешествии Валерию и Иосифа сопровождал старший сын артистки Артемий.
"Семейное селфи на память. Как ценны минуты, проведенные вместе! Нет ничего в мире дороже",
— призналась известная певица.
Дни.ру: последние новости
Задорные соски Шпицы стали сенсацией на открытии "Кинотавра" Бесстыжая бабушка Кондулайнен снялась голой Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Женский форум9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики13
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
Паулина Андреева поменяла имидж7
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение