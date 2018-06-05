Невероятное сходство русских актрис и их дочек

Снимки, на которых можно убедиться в поразительном сходстве знаменитых родственниц — в фотогалерее.

Порой сходство между мамами и дочками сложно заметить ввиду разницы в возрасте. Однако стоит заглянуть в прошлое и найти архивные фото старшего поколения, чтобы убедиться в том, что молодежь всё же наследует черты лица и мимику родителей. Когда же речь идёт об актёрах и даже актёрских династиях, то очевидным этот факт становится и для зрителей, в чьей памяти ещё свежи экранные и театральные образы кумиров, когда те были совсем юными.

«Я люблю кино» собрал галерею снимков, на которых можно убедиться в поразительном сходстве знаменитых родственниц.

Листайте фотогалерею.