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Невероятное сходство русских актрис и их дочек
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Невероятное сходство русских актрис и их дочек 

Anews 4 часа назад
Снимки, на которых можно убедиться в поразительном сходстве знаменитых родственниц — в фотогалерее.
1/8  Жанна Прохоренко и Екатерина Васильева
Фото:
2/8  Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
Фото:
3/8  Анна Самохина и Александра Самохина
Фото:
4/8  Татьяна Лютаева и Агния Дитковските
Фото:
5/8  Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Фото:
6/8  Вера Алентова и Юлия Меньшова
Фото:
7/8  Ирина Алферова и Ксения Алферова
Фото:
8/8  Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина
Фото:
Порой сходство между мамами и дочками сложно заметить ввиду разницы в возрасте. Однако стоит заглянуть в прошлое и найти архивные фото старшего поколения, чтобы убедиться в том, что молодежь всё же наследует черты лица и мимику родителей. Когда же речь идёт об актёрах и даже актёрских династиях, то очевидным этот факт становится и для зрителей, в чьей памяти ещё свежи экранные и театральные образы кумиров, когда те были совсем юными.
«Я люблю кино» собрал галерею снимков, на которых можно убедиться в поразительном сходстве знаменитых родственниц.
Листайте фотогалерею.
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