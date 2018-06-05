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Как живут звёздные голливудские детки
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Как живут звёздные голливудские детки 

Рамблер 4 часа назад
Фанаты голливудских звёзд следят за каждым их шагом, стараясь не упустить ни единой минуты из жизни кумиров. Но не меньше интересует публику жизнь звёздных деток, многие из которых находятся под прицелом видеокамер с момента появления на свет.
1. Принс Майкл Джозеф Джексон, 21 год. Старший сын Майкла Джексона пробует себя в качестве телеведущего.
2. Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, 20 лет. Дочь поп-короля прославилась как героиня скандалов, была замечена в приёме наркотиков и попытке самоубийства, проходила лечение в клинике.
3. Принс Майкл Джексон II, 17 лет. Младший сын Джексона избегает публичности и живёт скрытно.
4. Шайло-Нувель Джоли-Питт, 12 лет. Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта с раннего возраста считает себя мальчиком и носит мальчишескую одежду.
5. Лурдес Мария Чикконе-Леон, 21 год. Старшая дочь Мадонны работает моделью, создаёт одежду и, похоже, намерена повторить путь знаменитой мамы.
6. Рокко Джон Ричи, 17 лет. Сын Мадонны и Гая Ричи уже успел попробовать наркотики и рассориться с матерью, но потом всё-таки осознал ошибки и осваивает кинематограф.
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