Танец беременной Лободы возмутил Сеть

Светлана Лобода , недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала в своем микроблоге тизер к видеоклипу на песню Superstar, который шокировал ее поклонников.

В нем сильно беременная Лобода энергично танцует в окружении таких же будущих мам.

Хотя певица специально уточнила, что в процессе съемок никто не пострадал, мнения подписчиков и пользователей Сети разделились. Одни отметили смелость и высокую трудоспособность певицы, другие посчитали, что такие танцы в интересном положении неуместны и даже вредны.

Я считаю не очень красиво так танцевать беременной, выглядит как стеб, хотя сами танцы конечно не вредно.

смотрится ужасно танцевать с животом

это же не красиво, что прикольного так прыгать с беременным животом?

Я с таким пузом не могла хрдить уже, не то чтоб танцы

Она просто забыла, что там маленький малыш)

А не опасно ли для ребёнка было делать такие движения?

Ахха…она не двигается а прыгает. По большому счету на таком сроке это невозможно. Даже при желании. Там ведь растрясается матка. Это или снято после или на ранних сроках где живот еще совсем маленький. Здесь то уже живот огромный. Это реально опасно.

Судя по хештегам, Лобода снималась в клипе на 9 месяце беременности, так как певица до самых родов работала над новым альбом. Однако некоторые поклонники предположили, что на самом деле на время съемок певица уже родила, а живот в кадре — накладной.