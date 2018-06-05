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Паулина Андреева поменяла имидж
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Паулина Андреева поменяла имидж 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Звездой недавно прошедшего кинофестиваля в Сочи стала Паулина Андреева. Артистка дала журналистам и поклонникам сразу два повода обсудить свою персону: она решилась на кардинальную смену имиджа — короткую стрижку, а также опровергла слухи о своей беременности.
Вместе с возлюбленным, Федором Бондарчуком она посетила одно из местных светских мероприятий, где охотно позировала фотографам. Отметим, что последние несколько месяцев в Сети не утихают разговоры о том, что Андреева ждет ребенка. Предусмотрев, на что будет обращено пристальное внимание публики, актриса выбрала для этого выхода «говорящий» наряд: джинсы и обтягивающую майку, подчеркнувшую абсолютно плоский живот.
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