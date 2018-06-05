Паулина Андреева поменяла имидж 

Звездой недавно прошедшего кинофестиваля в Сочи стала Паулина Андреева. Артистка дала журналистам и поклонникам сразу два повода обсудить свою персону: она решилась на кардинальную смену имиджа — короткую стрижку, а также опровергла слухи о своей беременности.
Вместе с возлюбленным, Федором Бондарчуком она посетила одно из местных светских мероприятий, где охотно позировала фотографам. Отметим, что последние несколько месяцев в Сети не утихают разговоры о том, что Андреева ждет ребенка. Предусмотрев, на что будет обращено пристальное внимание публики, актриса выбрала для этого выхода «говорящий» наряд: джинсы и обтягивающую майку, подчеркнувшую абсолютно плоский живот.