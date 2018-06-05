Шульгина показала свое тело в деталях

Ролик Анна приправила рассуждениями об анорексии, нравственных ценностях и избытке мужского внимания.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) 1 Июн 2018 в 7:35 PDT

После экскурса в историю Шульгина решила перейти к обсуждению тенденций дня сегодняшнего: «Слава Богу, сейчас все иначе. Смотрю я на подростков: большинство в погоне за спортивным, здоровым телом. Короче. К чему я? Девочки (и юноши), имейте голову на плечах, не надо из крайности в крайность, не забывайте про свое сердце, про духовное состояние, развивайте в себе все хорошие стороны. Поверьте, внутренняя красота всегда отражается на внешней. У вас могут быть какие угодно ровные носы или худые руки, но если вы человек-какашка, то вам будет худо. Я никогда не была анорексичного телосложения, но, поверьте, внимания от противоположного пола у меня было море в любом моем весе».