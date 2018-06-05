Самого сильного в мире человека травят в Сети

Самый сильный человек планеты Хафтор Бьернссон подвергся нападкам пользователей в Сети. Поводом для травли стало то, что он встречается с девушкой значительно уступающей ему по габаритам.

Исландский спортсмен при росте 206 см весит около 200 кг. Он много раз занимал призовые места на соревнованиях за звание «Самого сильного человека планеты», а в этом году стал первым. Также он исполнил роль Григора Горы в четвертом сезоне "Игры престолов".

Казалось бы, у этого человека нет уязвимых мест. Но интернет-тролли нашли куда бить. Хафтор встречается с девушкой Келси Хенсон, которая на его фоне выглядит, как Дюймовочка. Девушка много занимается, имеет отличную фигуру и подтянутый вид. И Хафтор, и Келси активно ведут свои страницы в соцсетях, они часто фотографируются вместе и публикуют общие снимки.

Но далеко не все рады счастью влюбленных, и комментарии встречаются весьма колкие. Пара редко отвечает на ядовитые замечания, а самых нахальных подписчиков сразу отправляет в черный список. Правда, в последнее время совместных фото стало меньше.