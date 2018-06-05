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Дакота и Соколовский сломали систему
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Дакота и Соколовский сломали систему 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодые талантливые исполнители заметили, что их брак является верным доказательством несостоятельности теории Бегбедера о том, что любовь живет лишь 3 года. Влад и Рита вместе уже пятый год и каждый раз отмечают дату свадьбы и венчания с особой радостью.
Молодая мама рассказала подписчикам, что все еще без ума от своего супруга. Девушка пожелала всем поклонникам также встретить свою половинку и обрести такую крепкую любовь. Дакота твердо уверена, что они с Владом умрут в один день, держась за руки, когда им исполнится по 99 лет.
Насмотревшись на счастливую звездную пару, фолловеры Риты пришли к выводу: «Вот если бы у всех так было, так искренне и глубоко. Любовь спасет этот мир. Глядя на вас, порой кажется, что я люблю своих детей и мужа не достаточно, и надо бы сильнее».
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