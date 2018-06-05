Елена Летучая показала пластичный танец в бикини

Телеведущая Елена Летучая все меньше блистает на телевидении и все больше времени проводит в отпусках и поездках, радуя оттуда поклонников своими солнечными снимками. Некоторые почитатели уже буквально не узнают когда-то строгого «ревизорро», отмечая, что Елена ныне — сама женственность и элегантность. И танец в пляжном наряде стал еще одним тому доказательством.

Тележурналист Елена Летучая получила признание публики во многом благодаря проекту «Ревизорро», где в строгом платье-футляре и белоснежных перчатках противостояла недобросовестным бизнесменам. С тех времен классический стиль в одежде и строгий минимализм стали ее верными спутниками, и именно через эту призму ее видело большинство почитателей и поклонников. Сейчас же, оставив телевидение из-за проблем со здоровьем, Елена все чаще показывает другую себя — женственную, мягкую и соблазнительную светскую львицу, которая может похвастаться весьма завидной фигурой в бикини.

Ну а на днях звезда наглядно продемонстрировала, что вполне способна покорить танцпол своими манящими движениями. Елена обнародовала небольшой отрывок своего танца в бикини, которым очаровала публику сети, а это удается далеко не всем. Легкие и плавные движения без излишней развязности показались почитателям верхом совершенства, и многие подписчики искренне позавидовали супругу Летучей, ведь он взял себе в жены по-настоящему роскошную женщину.

«Остается только завидовать» «Какая вы манящая. Можно смотреть бесконечно» «Кому-то повезло с женой. Красивый танец» «Вот бог наградил! Ум, красота и сексуальность!» «Вот таких женщин любят мужики! Таких на руках носят!» «Как пластично вы двигаетесь, как танцующая пантера прям»

Также немало почитателей с сожалением призналось, что без Елены телевидение уже не так радует их взор. Однако пока Летучая не анонсировала никакие свои авторские проекты, и вместо этого знаменитость открывает для себя мир. К примеру, отдыхая в Дубае теледива решилась поплавать с акулами, немало напугав подписчиков своим стремлением к адреналину и столь неоправданным риском.