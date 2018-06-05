Модели с трагической судьбой

В начале июня в смертельном ДТП погибла «Миссис мира — 2018» Сания Шакирова. Увы, это далеко не первый случай, когда признанные красавицы уходят из жизни слишком рано. О трагически погибших моделях и королевах красоты вспоминает Teleprogramma.pro.

Александра Петрова, «Мисс Россия — 1996»

Девушка из Чебоксар стала королевой красоты, когда ей исполнилось 16 лет. На этом победы Александры не закончились: в 1997-м она получила титулы «Мисс Модел Интернэшнл» и «Человек года» в родном городе, двумя годами позднее приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Зарубежные агентства предлагали Петровой контракты, однако поработать за границей девушка не успела. Юной красавицы не стало в сентябре 2000 года. Ее смерть связана с любимым мужчиной, криминальным авторитетом Константином Чувилиным. Бизнесмен стал жертвой заказного убийства — киллер напал на Константина, когда тот находился вместе со спутницей. Александру ранило рикошетом. По дороге в больницу модель скончалась от потери крови, не дожив два дня до собственного 20-летия.

Моника Спир, «Мисс Венесуэла — 2004»

После победы в родной стране и четвертого места на конкурсе «Мисс Вселенная» Моника выбрала карьеру актрисы: изучала театральное искусство во Флориде и снималась в сериалах. Ее последней работой оказалась лента «Запретная Страсть» 2013 года — годом позже Моники не стало. Модель вместе с мужем и 5-летней дочерью приехала в Валенсию на каникулы из Штатов.

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На трассе между Пуэрто-Кабельо и Валенсией их машина вышла из строя — спустились шины. На ожидавшую помощь семью напали пятеро вооруженных человек: из-за огнестрельных ранений Спир с супругом погибли на месте.

Светлана Котова, финалистка конкурса «Мисс Россия — 1996»

Жизнь Светланы, как и Александры Петровой, оборвалась из-за чувств к мужчине из криминального мира. Котова влюбилась в киллера Александра Солоника и зимой 1997-го отправилась к нему в Грецию, когда тот покинул страну. Из Афин модель собиралась в Италию, где ее ждал конкурс красоты, — о планах девушка сообщала матери в телефонных разговорах. Но после 30 января перестал звонить домой. В начале февраля Солоника нашли мертвым. Как выяснилось позднее, Котову «убрали» как свидетельницу — ее останки обнаружили спустя три месяца после случившегося.

Руслана Коршунова, топ-модель, лицо аромата Nina Ricci

У Русланы не было титулов — зато девушка добилась успеха в модельном мире. За длинные волосы ее называли «русской Рапунцель»; в 2005 году признали открытием Недели моды в Нью-Йорке; снимки Коршуновой украшали обложки глянцевых изданий, а сама модель сотрудничала с брендами косметики, одежды, средств по уходу за волосами. Ее видели даже далекие от мира моды люди: Руслана — та самая девушка в розовом платье из рекламы аромата Nina.

КАДР ИЗ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА

Жизнь модели прервалась внезапно: в июне 2008-го она выпала из окна своей квартиры в Нью-Йорке. Причина трагедии до сих пор остается неразгаданной. Среди возможных версий называли самоубийство (хотя жизнь и карьера красавицы шли в гору), нападение и связь с сектой.

Агнешка Котлярская, «Мисс Интернешнл — 1991»

Первая красавица Польши впервые принесла своей стране победу в престижном международном конкурсе. Разумеется, на девушку тут же обрушились любовь и слава — нежеланные в том числе. После триумфа Агнешку стал преследовать странный поклонник по имени Ежи: фанатичный мужчина то признавался модели в чувствах, то проклинал и угрожал. Когда Агнешка вышла замуж, Ежи перешел от слов к страшным действиям. Изучив привычки и расписание пары, мужчина подкараулил супругов у дома и напал с ножом на мужа Котлярской. Защищая любимого, Агнешка привела преступника в ярость — преследователь нанес красавице смертельные ранения. Убийцу поймали и приговорили к 14 годам заключения.

Микаэла МакАриви, финалистка ирландского конкурса красоты

Несчастье случилось с ирландской моделью во время медового месяца, который должен был стать одним из самых счастливых моментов жизни. В 2011 году Микаэла вышла замуж и вместе с новоиспеченным супругом отправилась на Маврикий, в свадебное путешествие. В один из совместных ужинов в ресторане отеля МакАриви решила ненадолго подняться в номер, взять забытую вещь. И не вернулась.

КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ RTE NEWS

По основной версии следствия, в комнате девушка увидела двух сотрудников гостиницы — застигнутые врасплох мужчины набросились на Микаэлу и задушили. Однако суд оправдал подозреваемых за неимением достаточных доказательств.