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Королева вовремя сменила партнера
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Королева вовремя сменила партнера 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Наташе Королевой на днях исполнилось 45 лет. О том, как живет сексапильная певица и счастлива ли она в браке, Dni.Ru спросили у ясновидящей.
"Сейчас она вошла в такой возраст, когда кроме личной жизни, сцены, творчества и ребенка у нее будут открываться новые таланты. Наташа Королева очень хозяйственная женщина, можно сказать, контролер по жизни. Сейчас один за другим будут открываться новые проекты, бизнес будет расти как на дрожжах. Она не только успешная артистка, но и настоящая бизнесвумен — способна вкладываться очень продуманно и на редкость удачно",
— рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
В ее семье Королевой и Глушко царит интрига, они постоянно держат друг друга в тонусе, уверена медиум.
"Это не обыденная семейная жизнь, отношения находятся на звенящем уровне и жить им очень интересно. Смена партнера произошла в очень подходящий для Королевой момент. Если бы она осталась замужем за Николаевым, вся энергия сошла бы на нет",
— уверена гадалка.
Карты Таро показывают, что семья Королевой никогда не будет сидеть без денег.
"Наташа является двигателем прогресса, она невероятно деятельная и сама является кормильцем семьи. Все начинания идут от нее и все деньги в семью несет она, плюс направляет мужа на подвиги. И это движение вперед будет постоянным: певица всегда будет находить что-то новое. До конца своих дней Наташа Королева будет окружена большим количеством поклонников, а интрига внутри семьи всегда будет подпитывать эти отношения и пара проживет много счастливых лет",
— добавила Абравитова.
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