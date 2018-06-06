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У Дженнифер Лоуренс новый роман
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У Дженнифер Лоуренс новый роман 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не только у Кендалл Дженнер появился бойфренд, Дженнифер Лоуренс тоже в начале нового романа. Избранником актрисы, которая не так давно рассталась с режиссером Дарреном Аранофски, стал Куки Маруни, директор известной Gladstone Gallery, специализирующейся на произведениях современного искусства.
27-летняя Лоуренс и 33-летний Маруни встречаются уже несколько недель, но тщательно скрывают свои отношения и следят, чтобы их не заметили вместе. Впрочем, этот роман не мешает Дженнифер дразнить экс-бойфренда своими сексуальными образами.
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