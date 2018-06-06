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Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
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Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Александр Стефанович при всех его заслугах в кино для многих людей известен как второй муж Аллы Пугачевой, с которым она прожила ровно четыре года. Впрочем, сегодня они почти не общаются.
"Когда-то она писала мне: "Санька, я тебя люблю. Мне никого не надо". Называла миленьким, родненьким, сладеньким, красивеньким. Все это было, но прошло, — вздыхает Стефанович. — После развода (24 декабря 1980 года. — Прим. ред.) наше с ней общение не то чтобы вообще закончилось, но стало весьма сухим и официальным".
Сегодня о Примадонне сухо говорит и Стефанович: "Алла Борисовна была ярким, но коротким эпизодом моей жизни. Сейчас мы не общаемся, но я более-менее в курсе ее сегодняшней жизни".
По слухам, Пугачева не простила мужу того факта, что в фильме "Душа" он снял не ее, а Софию Ротару. Кстати, с "хуторянкой" Стефанович до сих пор общается. "Алла сложнее и по характеру, и в общении, — уверяет режиссер. — А София — не простушка, уж поверьте. Она гораздо более легкая и не любит заморачиваться разными условностями жизни".
Внешне Ротару с 1981 года, когда на экраны вышла "Душа", изменилась, по мнению Стефановича, мало. Однако стала надменной. "С годами София Михайловна стала относиться к поклонникам более строго — близко к себе не подпускает. Я об этом знаю не понаслышке, сам наблюдал".
По его словам, киевская артистка переживает не лучшие времена из-за политической обстановки. "Она выступает в России редко и на политические вопросы не отвечает, хотя ее постоянно пытаются спровоцировать то тут, то там. Ротару сейчас очень сложно, она ведь Герой Украины, но в нашей стране у нее очень много поклонников, и отказываться от концертов было бы неправильно", — цитирует Стефановича "Мир новостей".
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