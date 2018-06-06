Дочка Гузеевой ест пиццу прямо в постели

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала, что позволяет своей юной дочери есть нездоровую пищу, причем прямо в постели. Не все поклонники артистки оценили такой подход к воспитанию.

58-летняя Лариса Гузеева души не чает в своей младшей наследнице, 18-летней Ольге. Дочка очень похожа на свою знаменитую маму как внешне, так и по характеру. Лариса не раз признавалась, что в бунтарских выходках и стремлении к неординарности узнает в дочери себя в юности. Очевидно, что Гузеева не особо ограничивает дочь в капризах и желаниях. У молодой девушки есть пирсинг в носу, кроме того, зачастую она наносит весьма экстравагантный макияж.

А на днях Лариса Гузеева показала фото, как ее дочь ест пиццу прямо в постели, при этом в руках держит телефон, а на прикроватной тумбочке стоит бутылка колы. По всей видимости, Лариса одобряет подобное времяпрепровождение своего чада.

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«Вот оно счастье! А вы себе позволяете? Ну честно? Иногда?», — спросила у подписчиков Гузеева. Однако не все оказались в восторге от подобного фото. Многие посчитали неправильным есть в постели, к тому же такую вредную пищу. А некоторые признались, что время от времени балуют себя таким образом и не видят в этом ничего страшного.

«Есть в постели — это ужасно. Для меня это дурной тон»

«Не, в кровати не ем, крошки потом вытряхивать оттуда, брр» «Пицца с колой — не здоровая пища! Своим детям не советую»«Когда очень хочется, можно все»

«В ее возрасте это можно себе позволить»

«Какая добрая мамочка Лариса»