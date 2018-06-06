Эти красавицы засветились обнаженными на пляже

Летняя жара — самое подходящее время, чтобы понежиться возле водоёма в лучах солнца. Некоторые красотки считают, что загорелым должно быть всё тело, поэтому украдкой избавляются от купальников. Не чужды этому увлечению и звёзды.

1. Модель Миранду Керр вряд ли кто-то упрекнет в несовершенстве форм. В 2008 году, когда она встречалась с будущим мужем Орландо Блумом, папарацци застукали её топлесс на балконе отеля.

2. Актриса Шарлиз Терон для многих олицетворяет идеал красоты. Она не стесняется появляться обнажённой на экране, поэтому нет ничего удивительного в том, что и на пляже она демонстрирует себя почти без одежды.

3. Ума Турман не часто балует поклонников кино интимными сценами, зато фанаты актрисы смогли полюбоваться на её фото в стиле ню, когда она отдыхала в 1996 году на острове Сен-Барт.