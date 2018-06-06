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Бузова приревновала ухажера
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Бузова приревновала Гриценко к новой девушке 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В недавнем выпуске «Дома-2» Ольга Бузова вывела своего давнего поклонника Романа Гриценко на откровенный разговор. Молодой человек до сих пор не оставляет попыток закрутить роман со знаменитостью, но при том, как выяснилось, успевает уделять внимание и другой девушке «за периметром». Новым увлечением парня стала бывшая участница проекта Ирина Пинчук.
@romangritsenko13
«Ты считаешь это нормально, что ты целуешь меня на лобном месте, делаешь комплименты, а потом даришь Ире цветы и ходишь с ней на свидания», — обратилась Ольга к Роману, отметив, что его пассии, как и любой женщине, неприятно наблюдать за этим. Но Гриценко заявил, что это всего лишь слухи и он вовсе не намерен строить отношения с Пинчук, подчеркнув, что на данный момент ему нравится ему только она. «Если у меня начнутся отношения с какой-нибудь девушкой, я не позволю себе ничего лишнего в общении с другими», — уверил он теледиву.
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Женский форум4  Ещё 1 источник 
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