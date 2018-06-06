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Шнуров назвал причину своего третьего развода
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Шнуров назвал причину своего третьего развода 

WomanHit.ru 40 минут назад
Фото: womanhit
В конце прошлого месяца Сергей Шнуров публично объявил, что разводится со своей третьей женой Матильдой. До недавнего времени многие считали, что причиной случившегося стали его многократные измены. Однако, в недавнем интервью «Esquire» артист уверил журналистов в обратном.
По словам исполнителя, на самом деле новую любовь встретил вовсе не он, а его супруга. Сергей признался, что предпринимал попытки вернуть любимую, но оказалось «бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз». Кто же оказался похитителем сердца решительной Матильды, пока не известно.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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