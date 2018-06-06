Муцениеце поставила точку в истории с расставанием

Звездная пара передумала разводиться.

Несколько дней назад поклонники актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного забили тревогу: они решили, что в семье звездных супругов произошел разлад. Так, влюбленные отписались друг от друга в соцсетях, а Павел уж слишком часто стал делиться фотографиями другой девушки в Instagram — его коллеги по съемкам актрисы Лукерьи Ильяшенко. Вскоре оба признались — они действительно «поставили брак на паузу» и пытаются как-то решить разногласия в семье.

И вот, наконец, сегодня Агата сообщила подписчикам, что влюбленным удалось помириться.

Друзья, предрекая все, что пишут СМИ, и все ваши предположения, во первых, если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы НИКОГДА и ничего, особенно, если речь идёт о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Второе, мы за это время, поняли одно, мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А ещё, все кто любят друг друга, знайте, самое важное — разговаривать!

— обратилась к подписчикам Агата.

Свой пост звезда проиллюстрировала снимком, на котором изображены неизвестные ей бабушка и дедушка, заметив, что также хочет выглядеть с мужем в старости.

Публикация от Agata M (@agataagata) 5 Июн 2018 в 11:15 PDT

«Вы такие милые😍😍Все будет хорошо ❤️❤️», «Рада за вас!», «Вы молодцы!», «Урааа! ❤️❤️», «Как же я рада за вас! Живите дружно и счастливо всю жизнь! У вас замечательная семья!», «Как же я рада читать такие новости. Агата, я так рада, что вы с Пашей помирились. Я очень очень переживала за вас, как за свои отношения», — обрадовались поклонники. br/>

Отметим, что разлад, судя по всему, произошел в конце мая — начале июня. Ведь и Агата, и Павел делились фотографиями друг друга на своих страницах в Instagram еще в середине мая. Так, у Агаты последний снимок с супругом размещен 20 мая, а Павел показал семейный кадр с женой и детьми чуть более недели назад.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты с 2011 года. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-го появилась на свет дочь Мия. Актеры обычно не скрывают семейную жизнь от поклонников и часто делятся семейными видео и фото в Сети. Видимо, поэтому Агата не стала долго скрывать и разлад в паре.