Поклонники не узнали Началову

Поклонники не узнали Юлию Началову

37-летняя Юлия Началова скоро выпустит новую песню и видео к ней.

Юлия Началова обещает порадовать поклонников новым хитом. На днях звезда сняла клип на песню «Я выбираю» и поделилась первыми кадрами с фолловерами. На первом же снимке Юлия предстала с ярким макияжем и в корсете — и была совершенно не похожа на себя.

«Я вас перепутала с Таней Терешиной», «Это точно вы?», «Юлия! Просто секс-бомба!», «Ваааау!» — комментировали фото подписчики Началовой.

«Песня «Я выбираю» появилась ровно тогда, когда мое внутреннее состояние было к этому готово. Хочу скачать, что нет таких ситуаций, с которыми мы не могли бы справиться! Эта песня олицетворяет внутреннюю свободу для любого человека. Совсем скоро состоится премьера! Очень волнуюсь! Надеюсь, вам понравится!» — так подписала фото и короткие видеоролики сама Юлия. А вам понравился новый дерзкий образ певицы?