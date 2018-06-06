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Варнава в сексуальном боди раскрыла свои секреты
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Варнава в сексуальном боди раскрыла свои секреты 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Instagram
33-летняя актриса шоу Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава поделилась снимком в сексуальном боди.
Екатерина Варнава считается одной из самых привлекательных российских теледив. За последние пару лет девушка сильно похудела и теперь с гордостью демонстрирует обновленные формы в своем микроблоге.
На днях звезда опубликовала фото в полный рост, на котором предстала в сексуальном черном боди. Екатерина может похвастаться очень тонкой талией и длинными ногами.
При этом Варнава решила еще и поделиться парой своих бьюти-секретов: «Я не переношу спорт зал, но обожаю танцы! Вы знаете. сколько себя помню, я всегда танцевала. Танцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Подписчики Екатерины поблагодарили ее за еще один пример для подражания и завалили комплиментами. А вам нравится, как сейчас выглядит звезда Comedy Woman?
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