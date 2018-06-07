Как сейчас выглядит соперница Орейро в «Диком ангеле»

Самой главной телеролью 52-летней аргентинской актрисы Марианы Ариас стала Андреа Рамос — ненавистная соперница главной героини сериала «Дикий ангел» (1998-1999).

Служанка Милагрос, которую сыграла Наталья Орейро , просто ненавидела секретаршу Андреа, сумевшую стать невестой ее возлюбленного, сына хозяина дома Иво.

Героиню Марианы она окрестила «драной кошкой» и сражалась с интриганкой как могла. Несмотря на хищную внешность и хорошо изображенный ужасный характер, в жизни Мариана — само очарование — и, кажется, с годами стала эффектнее, чем в молодости.

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В кино и сериалах Мариана задержалась не навсегда и после 2005 года ушла в журналистику, работая на ТВ и радио — фотографии из студии своей радиостанции она регулярно публикует в Instagram.

Несколько лет Мариана повторно вышла замуж за экономиста Роберто Гальваза, с которым однажды развелась — ох уж эти латиноамериканские страсти!

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У Марианы есть дочь Палома, как две капли воды похожая на маму. Девушка занимается танцами и управляет онлайн-магазином одежды.

Сама Мариана Ариас тоже занята в бизнесе: она выпускает оправы для очков под своим именем и регулярно сама же снимается в их рекламе.