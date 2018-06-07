Ещё
Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа 

WDay.ru 3 часа назад
Звезда оконфузилась, выложив снимок в соцсети.
К сожалению, Бритни Спирс, при всех своих достоинствах, не обладает модельными параметрами. Несмотря на активные тренировки в спортзале и дома, у нее постоянно наблюдается несколько лишних килограммов на всех стратегически важных местах.
Но последним снимком с отдыха в Майами она наповал сразила поклонников. Точеная фигурка в купальнике, идеальная загорелая кожа, подтянутые бедра, тонкая талия, упругая грудь… Бритни одним фото вновь снискала себе славу секс-символа, которым была в нулевых.
Но не все оказалось так гладко. Папарацци в этот же день запечталели ничего не подозревающую певицу на том же пляже. И выглядела она далеко не так шикарно. Сравните фото из Instagram звезды и случайный кадр.
Так что до идеального тела в бикини Бритни еще тренироваться и тренироваться до седьмого пота. Или хотя бы скрываться от вездесущих фотографов.
Да уж, фотошоп в наше время — самое настоящее чудо. Захотела — выровняла кожу лица, подтянула уголки губ, стерла прыщики и убрала следы от бессонной ночи, а захотела — и совсем перекроила свою фигуру.
WDay.ru: последние новости
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра У самой сексуальной девушки планеты живот стал больше груди «Колбаска в целлофане»: Кардашьян надела полностью прозрачное
Женский форум11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Когда я вижу ее, мне не хочется жить»9
Тест: легко ли вас затащить в постель
Женщина-дракон завлекает мужчин фото в секс-белье6
Именами кого из родных нельзя называть детей10
Как понять, что вы доживете до ста лет
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение