Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа

Звезда оконфузилась, выложив снимок в соцсети.

К сожалению, Бритни Спирс , при всех своих достоинствах, не обладает модельными параметрами. Несмотря на активные тренировки в спортзале и дома, у нее постоянно наблюдается несколько лишних килограммов на всех стратегически важных местах.

Но последним снимком с отдыха в Майами она наповал сразила поклонников. Точеная фигурка в купальнике, идеальная загорелая кожа, подтянутые бедра, тонкая талия, упругая грудь… Бритни одним фото вновь снискала себе славу секс-символа, которым была в нулевых.

Но не все оказалось так гладко. Папарацци в этот же день запечталели ничего не подозревающую певицу на том же пляже. И выглядела она далеко не так шикарно. Сравните фото из Instagram звезды и случайный кадр.

Так что до идеального тела в бикини Бритни еще тренироваться и тренироваться до седьмого пота. Или хотя бы скрываться от вездесущих фотографов.

Да уж, фотошоп в наше время — самое настоящее чудо. Захотела — выровняла кожу лица, подтянула уголки губ, стерла прыщики и убрала следы от бессонной ночи, а захотела — и совсем перекроила свою фигуру.