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В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
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В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой 

Дни.ру 4 часа назад
Скандально известный блогер Лена Миро высказала мнение, что развод Сергея и Матильды Шнуровых — "развод". По словам Лены, такой пиар-ход придумала их близкая подруга Ксения Собчак.
Лена Миро внимательно следит за тем, что происходит в отечественном и западном шоу-бизнесе. Блогер оперативно реагирует на все события и отражает свою точку зрения в социальных сетях. И если на своей страничке в "Живом журнале" Миро предпочитает глубокомысленные рассуждения, то на своем канале в Telegram оставляет короткие, но не менее информационные сообщения.
Так, блогер опубликовала фотографию лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который недавно выступил с заявлением, что они с женой Матильдой приняли решение развестись. Однако Лена Миро высказала убеждение, что развод пары это "развод" их фанатов и прочих, кто с интересом следит за жизнью скандально известного музыканта и его харизматичной супруги.
"Следующим этапом интриги станет беременность Матильды от неизвестного, заход к Малахову для ДНК-теста и счастливое воссоединение семьи", — высказалась Миро. Блогер поделилась с подписчиками догадкой, кто стоит за всем этим. "И да, эту интригу с разводом ради возвращения утраченной после "Экспоната" и "В Питере пить" популярности придумала Ксюшадь (так за глаза называют Ксению Собчак. — Прим.ред.)", — заявила Миро.
В заключение блогер написала: "Вот такие "звезды" у нас — не творчеством, так беременностью и разводами не дают о себе забыть". Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу. Позже Матильда подтвердила печальные новости. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.
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