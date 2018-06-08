Самой сексуальной стала модель с 4-м размером

Самой сексуальной женщиной мира признали модель с 4-м размером

Мужской журнал Maxim показал обложку нового летнего номера, на которой красуется американская модель Кейт Аптон . Блондинка с аппетитными формами возглавила ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин планеты по версии авторитетного издания.

Кейт Аптон по праву признана одной из самых красивых и сексуальных женщин современности. Несмотря на то, что дива отличается нехарактерными для модели параметрами, она продолжает сводить с ума миллионы поклонников по всему миру.

@kateupton

Аптон успела возглавить множество всевозможных рейтингов. Не стал исключением и мужской журнал Maxim, где американская манекенщица почетно заняла лидирующую строчку в "горячей сотне" самых сексуальных.

Более того, Кейт снялась и для обложки авторитетного издания. На снимках дива красуется в легкой блузе благородного бежевого оттенка с внушительным декольте.

Образ зной блондинки дополнили крупные серьги и сдержанный макияж. Сама Кейт рассказала, что съемка проходила в Израиле, в пустыне Негев. Снимал модель известный французский фотограф Жиль Бенсимон, который отметился работой со многими мировыми звездами.

@kateupton

Многие в шутку называют Кейт Аптон "американской Анной Семенович ". Девушке с таким размером груди очень трудно смотреть только в глаза. На счету Кейт — две обложки престижного спецвыпуска купальников, роль в голливудском фильме "Другая женщина" и множество рекламных контрактов.

Блондинка часто снимается для брендов нижнего белья и купальников, участвует в показах и в фотосессиях для глянца. И хотя модель часто критикуют за то, что она не такая худая, как того требуют современные стандарты, дива уверенно заявляет, что комфортно себя чувствует с такими формами.

@kateupton