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Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
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Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью 

Рамблер 4 часа назад
Известная актриса Лариса Удовиченко является довольно активным пользователем социальных сетей. 63-летняя актриса делится с подписчиками кадрами со съемок, а также часто рассказывает о том, что происходит в ее жизни и с ее здоровьем.
Недавно Удовиченко рассказала, что очень нуждалась в медицинской помощи — актрису жутко напугали ухудшения ее зрения. Работа артиста напрямую связана со съемочными площадками и сценой, где преобладает большое количество софитов и прожекторов, которые не могли не сказаться на зрении актрисы.
К счастью, ей удалось найти хорошего врача, с которым они теперь вместе работают над лечением проблемы. Лариса отметила, что доктор уже стала ее подругой и даже успела помочь дочери и тете народной артистки.
Женский форум
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