Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью

Известная актриса Лариса Удовиченко является довольно активным пользователем социальных сетей. 63-летняя актриса делится с подписчиками кадрами со съемок, а также часто рассказывает о том, что происходит в ее жизни и с ее здоровьем.

Недавно Удовиченко рассказала, что очень нуждалась в медицинской помощи — актрису жутко напугали ухудшения ее зрения. Работа артиста напрямую связана со съемочными площадками и сценой, где преобладает большое количество софитов и прожекторов, которые не могли не сказаться на зрении актрисы.

К счастью, ей удалось найти хорошего врача, с которым они теперь вместе работают над лечением проблемы. Лариса отметила, что доктор уже стала ее подругой и даже успела помочь дочери и тете народной артистки.