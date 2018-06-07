Смерть не на экране: 5 трагедий в семьях наших звезд

Порой нам кажется, что знаменитости не болеют, живут в идеальных домах, счастливы и ни в чем не нуждаются. Слава и деньги действительно открывают перед человеком больше возможностей, но все равно не могут застраховать от случайных, нелепых и тяжелых потерь.

“Умный журнал” вспоминает истории пятерых звезд российского шоу-бизнеса, которые трагически потеряли близких.

Дмитрий Певцов

До женитьбы на Ольге Дроздовой Дмитрий Певцов успел побывать в браке с актрисой Ларисой Блажко, которая в 1990 году родила ему первенца Даниила

Сын успел 11 лет прожить в Канаде и пойти по стопам известного отца, окончив ВГИК и снявшись в сериале «Ангел в сердце». Карьера Певцова-младшего могла сложиться вполне удачно, но ей помешала трагическая и нелепая случайность.

В ночь на 25 августа 2012 года 22-летний Даниил Певцов вместе с бывшими одноклассниками собрались на вечеринке у общей подруги Екатерины в доме дореволюционной постройки в центре Москвы

В разгар веселья молодой человек вместе с двумя девушками вышел покурить на неостекленный балкон, оперся руками на перила, потерял равновесие и сорвался вниз.

В результате падения на асфальт Певцов-младший получил перелом черепа и был доставлен в Боткинскую больницу с диагнозом «клиническая смерть». Две сложнейшие операции лишь отсрочили кончину Даниила, и через 9 дней у актера остановилось сердце. 5 сентября 2012 года его похоронили на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Певцов: «Даниил ушел на взлете. Он даже в профессии успел состояться. И очень хорошо успел, я видел его на сцене в дипломных спектаклях, где он удивительно свободно и талантливо играл».

Семен Слепаков

В 2011 году Семен Слепаков — капитан команды КВН, продюсер, сценарист и музыкант потерял двоюродного брата при обстоятельствах, которые долгое время оставались невыясненными.

2 декабря в Ростове-на-Дону под мостом на набережной было найдено тело 18-летнего Александра Слепакова. В нескольких метрах от тела Александра была обнаружена его сумка с вещами.

Эксперты выяснили, что юноша погиб под колесами машины, за рулем которого был 28-летний Владимир Шандыба. Сперва водитель уверял, что Александр сам бросился под колеса, спрыгнув с моста. Эта версия с самого начала выглядела подозрительной, поскольку Александр был университетским любимцем и с удовольствием принимал участие в жизни местного КВН-сообщества.

Позже выяснилось, что водитель сбил молодого Слепакова и уехал, оставив умирать на проезжей части, где его нашли только через два часа.

Владимир Шандыба был осужден на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения.

Елена Захарова

Пережить большое горе пришлось и звезде сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Елене Захаровой.

В 2011 году Елена родила дочь Анну-Марию от гражданского мужа Сергея Мамотова.

В интервью актриса рассказывала, что принципиально до последнего не хотела узнавать и афишировать пол ребенка, но с удовольствием позировала перед камерами, будучи беременной.

Девочка появилась на свет в феврале 2011 года.

Но радость материнства вскоре омрачилась несчастьем — в возрасте восьми месяцев Анна-Мария неожиданно заболела, а через неделю умерла в реанимации. Причиной стала острая вирусная инфекция.

Как позже вспоминала Елена, все началось с того, что врачи не смогли поставить малышке верный диагноз, а затем ввели девочку в искусственную кому, из которой она так и не вышла.

“Я не врач, я не могу судить, но я не понимаю, как такое могло произойти в XXI веке. Не понимаю, почему меня не пускали в палату” — делилась Елена в одном из интервью.

После потери долгожданного ребенка отношения в паре разладились:

“У нас с Сергеем так и не случилось разговора. Он просто сказал, что нам надо пожить раздельно, сказал, чтобы я собрала свои вещи и ушла”.

Женщина призналась, что справиться со смертью дочери и разрывом отношений ей помогла религия.

В 2012 году Елена в качестве члена жюри принимала участие в украинской версии шоу «Битва экстрасенсов». В рамках одного из испытаний некоторые участники признавались, что чувствуют тот трагический эпизод из жизни актрисы, но Елена сообщила, что не хотела бы обсуждать те события и попросила прервать испытание.

Владимир Кузьмин

Злой рок преследовал семью советского и российского музыканта Владимира Кузьмина в течение нескольких лет.

В 2009 году, спасаясь от пожара, погиб 26-летний сын музыканта от брака с поэтессой Татьяной Артемьевой Степан.

Соседи, ставшие очевидцами возгорания, рассказали, что из окна повалил густой черный дым, а затем показался сам Степан, пытавшийся пробраться по карнизу в соседнюю квартиру. Юноша не удержался и полетел вниз.

Приехавшие медики констатировали смерть, ведь шансов выжить, упав с 18-го этажа, у Степана не было.

Мать Степана Татьяна Артемьева уверяла, что смерть могла стать неслучайной, ведь у Степана были проблемы с наркотиками и затяжная депрессия, из-за которой он пытался покончить с собой в 2003 году.

За семь лет до этого, в декабре 2002 года при странных обстоятельствах была убита старшая дочь музыканта. В квартире на Сеславинской улице было найдено тело 25-летней Елизаветы Кузьминой

Девушку нашли лежащей на двуспальной кровати с привязанными к спинке телевизионным проводом руками. Тело обнаружила домработница Елена Петровна.

Горло было перерезано, а на теле зафиксировано 16 ножевых ранений. Самой странной деталью убийства стала надпись «Тебя нашла матрица» (“Matrix was found you”), оставленная красным мелом на входной двери.

Жутковатая надпись дала повод для различных домыслов, например, о психических проблемах девушки и о ее связи не то с сектантами, не то сатанистами.

Соседи жаловались, что Лиза не работала, а в ее квартире собирались шумные компании и подозрительные люди, которым хозяйка позволяла выносить из квартиры вещи.

Вскоре следствие выяснило, что загадочную надпись на двери оставила едва ли не сама Елизавета, а убийство было совершено ее другом во время бытовой ссоры.

У Владимира Кузьмина осталось трое детей от разных браков и один приемный сын.

Константин Хабенский

В 1998 году Константин Хабенский познакомился в одном из питерских кафе со своей будущей женой — журналисткой Анастасией Смирновой . Анастасия брала интервью у молодого актера, чья карьера только-только начинала идти в гору.

Отношения артиста и журналистки быстро переросли в романтические, а в 2000 году они заключили брак.

Супругам долго не удавалось завести ребенка, но в 2007 году пара наконец объявила, что ждет пополнения.

Однако долгожданная беременность была омрачена страшным диагнозом: у Анастасии обнаружили рак мозга. На время беременности женщина отказалась от лучевой терапии. Ее состояние стало стремительно ухудшаться. Родив сына Ивана, супруга артиста отправилась на лечение в Лос-Анджелес

Чтобы спасти жену и оплачивать медицинские процедуры, Константину приходилось соглашаться на любые роли. К сожалению, это не помогло. В 2008 году Анастасия умерла, не сумев победить болезнь.

В том же году артист создал благотворительный фонд, который помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями головного мозга.

Анастасия стала не единственным близким человеком Хабенского, чью жизнь унес рак: за четыре года до ее смерти эта болезнь стала причиной смерти его отца. В тот период артист снимался в «Ночном дозоре».

Константин долго и тяжело переживал смерть жены, продолжая упорно работать и не покидая съемочных площадок.